El BCE rompe la tendencia alcista al mantener los tipos en el 4,50%

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves no subir los tipos de interés, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación seguirá en el 4,50%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 4% y la de la facilidad de préstamo el 4,75%.

De esta forma, el instituto emisor ha pisado el freno tras llevar a cabo diez subidas consecutivas del precio del dinero, que lo han situado en su nivel más alto en más de 20 años.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.



