La energía nuclear supera el 20% del mix español

Los siete reactores nucleares españoles han generado el 20,34% de la electricidad, equivalente al consumo de 15 millones de hogares.

La energía nuclear en nuestro país sigue representando algo más del 20% del mix energético, o lo que es igual, 15 millones de hogares españoles se han beneficiado de la energía generada por nuestras centrales nucleares le pese a quien le pese.

De hecho, la energía nuclear ha producido en España el 27% de la electricidad libre de emisiones pues ha sido la tecnología que más ha operado, con indicadores de funcionamiento cercanos al 90%.

A pesar de lo que dicen los detractores de esta energía en el planeta hay 413 reactores en funcionamiento y 59 en construcción. Hay 24 países con intención de triplicar la potencia nuclear instalada en 2050. Por ello, la industria nuclear española, capacitada y a la vanguardia tecnológica, tiene prestigio internacional y está presente en más de 40 países.

Ahora mismo, está instalada en la opinión pública el cierre de algunas centrales nucleares en nuestro país así como revisar la carga fiscal que soportan.

Durante el pasado ejercicio se ha consolidado un cambio sustancial en la percepción de la energía nuclear, con un creciente apoyo hacia esta tecnología, que ya se había iniciado en años anteriores a raíz de la crisis energética..

Revisión del calendario de cierre del parque nuclear español

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Soraluce, ha comentado a Esdiario que España no puede ir en sentido contrario. Se está quedando sola y considera necesario replantear el futuro de nuestras centrales, así como las condiciones que garantice su viabilidad.

Los 7 reactores en operación en España han generado de forma competitiva el 20,34% de la producción eléctrica, representando más del 27% de la electricidad libre de emisiones, por tanto se trata de una tecnología clave para alcanzar los objetivos de la transición energética en España.

Las nucleares pagan por sus residuos y desmantelamiento

Por último el Foro Nuclear recuerda que comparten el principio de quien contamina paga, y así lo lo cumplimos. “No es cierta la idea que se está intentando trasladar de que el sector no quiere pagar. De hecho, el parque nuclear español aporta cada año 450 millones de euros al Fondo Enresa para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares. Lo que no estamos dispuestos es a asumir costes extraordinarios que no son imputables al funcionamiento del parque nuclear, sino que se derivan de cambios en el plan para la gestión de los residuos o a la falta de consenso institucional”, asevera Araluce.