Cifra récord de afiliados… pero el peor diciembre laboral desde 2012

En el último mes de este año se sumaron 12.640 afiliados, pero para encontrar un mes de diciembre con menor crecimiento nos tenemos que remontar hasta el año 2012, en plena crisis económica.

No es oro todo lo que reluce. Los números son los números y es cierto que la cifra media de afiliados a la Seguridad Social cerró 2022 en un nuevo máximo anual de 20.296.271 cotizantes tras ganar 471.360 ocupados, pero a pesar de todo ello, el frenazo a la economía es evidente.

Por ejemplo, porque el repunte de la ocupación registrado en 2022 fue inferior al de 2021. Además, este mes de diciembre fueron 12.640 trabajadores afiliados más, la peor cifra en 10 años. Para encontrar un mes de diciembre con menor crecimiento nos tenemos que remontar hasta el año 2012, en plena crisis económica.

Además, si es verdad que la cifra de parados se sitúa en 2.837.653, la más baja de 2007. Sin embargo, nuevamente encontramos un frenazo respecto a años anteriores y es que el ritmo de reducción fue menor al registrado en diciembre de 2021, con una bajada de 76.782 personas. También hay que decir que seguimos siendo el país de la Unión Europea con más paro.

Los autónomos, los grandes perjudicados

Sigue siendo mala época para ser autónomo y eso se nota en los datos. El número de autónomos se estanca: solo 5 más que en el 2021. Nuevamente tenemos que irnos a ese 2012 para dar con unas cifras peores. Incluso en 2020, el peor año del COVID, el sistema sumó más de 2.000 trabajadores por cuenta propia. El comercio es el sector que históricamente más autónomos ha registrado. Pues bien, en este 2022, se dieron de baja casi 19.000 trabajadores de esta rama, lo que supone un 2,5% menos en interanual.

Hace un año de la entrada en vigor de la reforma laboral y el Gobierno habla de efectos positivos en relación a la estabilidad del empleo. Destacan que los afiliados con contrato indefinido han crecido en 2,3 millones en un año. Sin embargo, en 2022 se firmaron un total de 4.201.878 contratos menos que en el mismo periodo de 2019, antes de la llegada del coronavirus.

Además, el Gobierno no incluye en estos datos del paro a los fijos discontinuos, es decir, personas que no están trabajando en la actualidad porque tienen trabajos temporales a los que van a volver. Sin embargo, durante esos periodos de tiempo en los que técnicamente están en paro, para el Ejecutivo de Sánchez no cuentan para los datos de desempleo.