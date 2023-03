CaixaBank amplía sus actividades en la Feria del Libro de Madrid

CaixaBank, comprometida con la cultura y el libro, tendrá como principal centro de acción el ‘Pabellón CaixaBank de Actividades Culturales’, que acogerá los principales eventos de la Feria.

CaixaBank, como patrocinador oficial de la 82ª Feria del Libro de Madrid, que se celebrará entre el 26 de mayo y el 11 de junio en el Parque de El Retiro de Madrid, ha incrementado el número de actividades que forman parte de su programación.

Por un lado, durante las semanas previas, ha puesto en marcha diversas actividades culturales en colaboración con la dirección de la Feria, y por otro, ha ampliado la programación que se desarrollará en su pabellón durante la celebración de la Feria del Libro.

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, y la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, se han reunido para poner en común las nuevas iniciativas que la entidad financiera ha puesto en marcha.

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank ha destacado “el compromiso que en CaixaBank tenemos con la cultura y con el libro”. “Este año es más especial que nunca para la entidad porque hemos trabajado con la Feria del Libro de Madrid para que, un evento que es referente a nivel nacional e internacional en el sector del libro, se extienda más allá de los 17 días de celebración de la Feria y, además, llegue a otros colectivos que para nosotros son fundamentales como los niños en riesgo de exclusión y las personas sénior”, ha puesto en valor María Luisa Martínez.

“CaixaBank, que ya era un compañero imprescindible durante la Feria, se ha unido con entusiasmo a ‘El vaivén de la Feria’, esa actividad que nos lleva a visitar a lo largo del año a distintos colectivos de la Comunidad de Madrid a los que pedimos que nos devuelvan la visita cuando nos asentemos en El Retiro. Y ese entusiasmo se agradece, porque dice mucho y bueno de la capacidad de quien ha entendido que el patrocinio es mucho más que financiar una actividad: es apoyar, es defender, es acompañar, es entender que la Feria del Libro de Madrid tiene, además de su vocación comercial y cultural, una misión social”, ha asegurado Eva Orúe, directora de Feria del Libro de Madrid.

En el encuentro, que ha tenido lugar en la sede operativa de CaixaBank en Madrid, también han participado los directores territoriales de Madrid Metropolitana y Madrid Sur de CaixaBank, Rafael Herrador y Juan Luis Vidal, respectivamente.

Actividades con Save the Children y Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Entre las nuevas actividades previas a la celebración de la Feria, CaixaBank y la Feria del Libro han puesto en marcha esta edición ‘El vaivén de la Feria’, una iniciativa que consiste en la celebración de actividades relacionadas con la lectura, primero, antes de la inauguración de la Feria del Libro y, después, durante su celebración, con el objetivo de llegar a diversos colectivos que no suelen visitarla, como niños en riesgo de exclusión social y séniors.

Primero, la Feria del Libro ‘va’, se acerca, a estos colectivos que, por diferentes motivos, no tienen acceso a la Feria y, ya durante su celebración, tendrá lugar el ‘ven’ de estos grupos a la Feria del Libro, que acogerá el Parque del Retiro.

A finales de abril, y en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, se celebraró otro ‘vaivén’ con un grupo de personas mayores en la Casa del Lector. Este espacio, que ocupa cuatro naves del Matadero Municipal de Madrid, fue creado para experimentar con la lectura, sus nuevas manifestaciones, su promoción o la formación de sus intermediarios. Ya en el transcurso de la Feria, niños y mayores ‘devolverán’ su visita a la Feria acompañados de voluntarios de CaixaBank.

Por otro lado, coincidiendo con la Semana de la Mujer, el centro All in One Madrid de CaixaBank acogió una mesa redonda moderada por Eva Orúe y titulada ‘Las mujeres de la Feria’, que reunió a varias representantes de distintos perfiles profesionales con el objetivo de poner en valor y destacar el papel de la mujer en la industria del libro y la edición. Participaron Nuria Barrios, escritora y traductora; Valeria Correa Fiz, escritora y profesora de escritura; Marina Sanmartín, librera y escritora; y Pilar Álvarez, editora. Todas ellas compartieron algunas de sus vivencias en la Feria del Libro de Madrid.

Patrocinio del ‘Pabellón CaixaBank de Actividades Culturales’

Durante la celebración de la Feria del Libro, CaixaBank patrocinará, además, el ‘Pabellón CaixaBank de Actividades Culturales’, que se ubicará este año en el centro del Paseo de Coches de El Retiro y donde se desarrollarán los principales eventos de la Feria del Libro de Madrid de 2023, con la Ciencia como eje vertebrador.

Entre los eventos ya cerrados, destacan la presentación del libro del Centenario de la Federación Española de Baloncesto (FEB), la presentación del número especial de la revista ‘Gigantes del Basket’ sobre el 75º Aniversario del CB Estudiantes, una actividad con la editorial SM sobre el libro ‘El cuidado de los mayores’ o un taller con un ilustrador mexicano de público infantil.

Oficina móvil

Como en ediciones anteriores, CaixaBank pondrá a disposición de los visitantes de la Feria del Libro de Madrid, una oficina móvil que permitirá a expositores y visitantes realizar las operaciones bancarias habituales.

“El ofimóvil de CaixaBank prestará servicio, un año más, a librerías, editoriales y al público general que se acerque a disfrutar de la Feria en un marco incomparable como son los Jardines del Buen Retiro de Madrid”, ha subrayado María Luisa Martínez.

El acuerdo de CaixaBank con la Feria del Libro de Madrid contempla también que los expositores puedan acceder a productos financieros CaixaBank en condiciones ventajosas, especialmente a la contratación de seguros para actividades profesionales y terminales punto de venta (TPV).