Calviño reclama de nuevo a la banca que mejore la remuneración de los depósitos

La vicepresidenta, en una reunión con los principales dirigentes del sector, ha resaltado la importancia de que haya una oferta competitiva de crédito

La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, se ha reunido este lunes con los principales representantes del sector financiero a quienes les ha insistido en que debe mejorarse la remuneración de los depósitos a plazo. En un momento delicado, en el que la vicepresidenta se encuentra en la carrera por presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Calviño les ha dado una de cal y otra de arena: por un lado, les ha vuelto a reclamar un esfuerzo a las entidades en la rentabilidad que ofrecen por el ahorro, mientras que por otro ha resaltado la importancia de que haya una oferta competitiva de crédito a hogares y empresas para animar la economía del país.

La responsable de Asuntos Económicos ha sentado en una mesa a los principales banqueros españoles: los presidentes Ana Botín (Banco Santander), Carlos Torres (BBVA) y José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank), Josep Oliu (Banco Sabadell), Antón Arriola (Kutxabank), Juan Carlos Escotet (Abanca) y Luis Rodríguez (Cajamar), así como los consejeros delegados María Dolores Dancausa (Bankinter) y Víctor Iglesias (Ibercaja). Ante ellos, la vicepresidenta ha valorado la contribución del sector y ha abordado el impaccto de las alzas de tipos de interes del BCE ene las familias y empresas, así como la oportunidad de la llegada de los fondos europeos.

Ausencias

Pero no han asistido todos los banqueros, también ha habido ausencias como la del presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, que estaba previsto que estuviese en el encuentro, pero que no ha podido llegar a tiempo por los problemas ferroviarios derivados de las abundantes precipitaciones de la dana en España. Tampoco han estado representantes del Banco de España, que no estaban citados, según fuentes gubernamentales. Otras ausencias respecto a otros encuentros han sido las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, así como las asociaciones de consumidores.

El encuentro, según un comunicado emitido por el Ministerio de Economía, se ha celebrado “en el marco del diálogo constante con el sector, para repasar la situación y perspectivas de la economía española, compartir la oportunidad que supone para el sector la llegada de los fondos europeos y trasladarles los avances en los expedientes legislativos europeos en el ámbito financiero y otras prioridades durante la presidencia española del Consejo de la UE”, ha apuntado en la nota.

Código de Buenas Prácticas

También se ha abordado el funcionamiento del Código de Buenas Prácticas, tanto el actualizado como el creado de forma temporal, ante el enarecimiento de las hipotecas variables y el golpe que supone para las familias vulnerables por la nueva política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

“En el encuentro se ha constatado que el sistema mantiene bajos niveles de mora e impagos, gracias a la buena marcha de la economía y el empleo y la solvencia de las empresas. El ministerio está trabajando con el Banco de España para analizar la aplicación de los distintos mecanismos disponibles y mejorar la protección de las familias afectadas por el alza de las hipotecas, al tiempo que se continúa garantizando la estabilidad financiera”, ha destacado el departamento que dirige Calviño.

Por otra parte, Economía destaca que en el encuentro se ha valorado la buena evolución de la economía española. “En un contexto internacional complejo, marcado por la incertidumbre y la ralentización mundial, España está teniendo un comportamiento diferencial gracias a las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, las medidas adoptadas contra la inflación y el dinamismo del sector exterior”, dice Economía en su comunicado.