Madrid Turismo celebra un exitoso primer año tras 20 millones de inversión

El ambicioso programa de promoción ha invertido 20 millones de euros en cinco áreas clave, centrando su atención en EE. UU., Canadá, América Latina, Japón y la República de Corea

Madrid Turismo by IFEMA Madrid conmemora su primer aniversario reuniendo a la Mesa de Expertos en Turismo de Madrid para reflexionar sobre los primeros doce meses de acciones en el fomento de la presencia de Madrid en mercados internacionales y la mejora de la experiencia del visitante.

Este hito de un año coincide con el inicio del proyecto, iniciado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con IFEMA Madrid, con el objetivo de promover Madrid como destino turístico en mercados internacionales, bajo una marca unificada y en colaboración con la industria turística de Madrid.

Con un presupuesto de 36 millones de euros, el proyecto ha aprobado una inversión de 20 millones de euros en cinco acciones principales, centradas en los EE. UU. y Canadá, América Latina, Japón, la República de Corea, el Medio Oriente, China y el sudeste asiático:

Grandes Campañas de Marketing Digital (7 millones de euros): Se creó contenido adaptado en once idiomas y un plan de medios completo, llegando al público objetivo mediante esfuerzos de segmentación precisos. Conectividad Aérea (5 millones de euros): Se implementaron iniciativas para facilitar conexiones directas con destinos estratégicos en Asia, aumentar la frecuencia en rutas existentes y firmar un acuerdo con Iberia para establecer la nueva ruta aérea Madrid-Doha. Se estima que este proyecto generará 44 nuevas conexiones en la región de Asia-Pacífico y 26 en el Medio Oriente, con un impacto económico estimado de 55 millones de euros en la región en el primer año. Branded Content (3 millones de euros): Se publicaron seis informes en destacados medios internacionales, como The Washington Post, The Business Times Singapur, Condé Nast, The New York Times, Los Angeles Times y Business Traveler Middle East. Además, se encargaron más de 20 informes para su próxima publicación. Co-Marketing (3 millones de euros): Se establecieron colaboraciones con más de 20 empresas clave de la industria, apuntando a segmentos de turismo de lujo y turistas de alto valor, en colaboración con agencias de viajes y medios de pago en EE. UU., Canadá, Brasil, el Medio Oriente y Asia. Key Opinion Leaders (KOLs) e Influencer Marketing (2 millones de euros): Se generaron un total de 550 piezas de contenido promocional basado en los valores principales de Madrid, como la gastronomía, la moda, el arte, la cultura y el deporte. Estos se difundieron en los EE. UU., Canadá, el Medio Oriente y Asia, acumulando 131 millones de visualizaciones, superando el objetivo anual en un mes, junto con 19 millones de interacciones y cinco celebridades asiáticas nombradas embajadoras de Madrid Turismo by IFEMA Madrid.

Además, se prestó una atención significativa a la conectividad aérea, con un plan comercial integral para interactuar con más de diez aerolíneas, estableciendo rutas directas hacia destinos estratégicos en Asia y aumentando las frecuencias en rutas existentes. Esto incluyó la firma de un acuerdo con Iberia para la nueva ruta aérea Madrid-Doha, que se estima generará 44 nuevas conexiones en la región de Asia-Pacífico y 26 en el Medio Oriente, con un impacto económico estimado de 55 millones de euros en la región durante el primer año.

En el ámbito de las acciones promocionales, se ejecutaron campañas en 16 países, que son mercados prioritarios para el turismo de alto valor, con esfuerzos para adaptar el contenido y las campañas a diferentes segmentos de la audiencia global. Las iniciativas incluyeron campañas de marketing digital, publicación de contenido en varios idiomas, actividades de co-marketing y campañas de KOLs e influencers, presentando Madrid de manera dinámica y atractiva.

En el ámbito del marketing digital, se adaptó contenido multimedia específico para cada mercado, junto con un plan de medios completo para llegar a la audiencia objetivo después de rigurosos esfuerzos de segmentación. El plan incluyó campañas en redes sociales, televisión conectada, Discovery y búsqueda paga en Google, así como presencia digital a través de anuncios nativos y display.

Para el contenido de marca, el proyecto generó seis informes publicados en destacados medios de comunicación, incluyendo The Washington Post, The Business Times Singapur, Condé Nast, The New York Times, Los Angeles Times y Business Traveler Middle East. Además, se encargaron más de 20 informes adicionales para su próxima publicación.

En el ámbito de las campañas de KOLs e influencers, se produjeron un total de 550 piezas de contenido informativo y promocional. Este contenido destacó los valores de Madrid, como la gastronomía, la moda, el arte, la cultura y el deporte, dirigido a los EE. UU., Canadá, el Medio Oriente y Asia. Estos esfuerzos resultaron en un notable total de 131 millones de visualizaciones, superando el objetivo anual en un mes, junto con 19 millones de interacciones. La campaña aprovechó la reputación e impacto de cinco celebridades asiáticas que fueron nombradas embajadoras de Madrid Turismo by IFEMA Madrid.

Las actividades de co-marketing incluyeron colaboraciones con más de 20 empresas clave de la industria. Estas asociaciones se enfocaron en segmentos de turismo de lujo, permitiendo la atracción de turistas de alto valor en colaboración con agencias de viajes y medios de pago de los EE. UU., Canadá, Brasil, el Medio Orieste y Asia.

Conclusión

Este ambicioso proyecto, liderado por Yolanda Perdomo, tiene como objetivo mejorar la posición de Madrid como destino turístico, fortalecer su marca internacional, aumentar el impacto de las actividades de promoción turística y comercialización, y establecer una planificación efectiva para las actividades de promoción en colaboración con entidades públicas, asociaciones y empresas en Madrid.

En conclusión, Madrid Turismo by IFEMA Madrid se ha convertido en un referente en la colaboración público-privada para el turismo en Madrid, con el objetivo de promover la ciudad como un destino de turismo de alto valor, reforzar su marca internacionalmente, y crear un estilo de vida distintivo que la diferencie de otros destinos competidores.