Arranca la Campaña de la Renta 2022

Pistoletazo de salida para la realización y presentación de la declaración de la renta para aquellos que optan por entregarla a través de Internet.

Desde hoy, se puede firmar y enviar el borrador de la declaración de la Renta o hacerla y presentarla por Internet, a través del portal Renta Web de la Agencia Tributaria.

Cómo cada año, nos surgen dudas respecto a cómo hacer y presentar la declaración de la renta. Ya vimos cómo bajarnos nuestros datos fiscales para hacer la declaración de la renta y obtener el número de referencia de la página web de la Agencia Tributaria.

Quién puede descargarse el borrador

Ya podemos confirmar el borrador de la declaración de la renta, pero no todos los contribuyentes tienen derecho a él. No podrán acceder al borrador los que hayan obtenido rendimientos de actividades económicas, enajenado un inmueble o vendido acciones, por ejemplo.

Video explicativo: quién puede descargarse el borrador

Otra de las dudas más comunes es la de por qué Hacienda tiene nuestros datos fiscales o la de qué ocurre si estos datos no coinciden con los del certificado de retenciones que nos ha dado nuestra empresa.

Los datos fiscales se mueven formando un círculo entre la empresa pagadora, Hacienda y nosotros, los contribuyentes.

Diapositiva del vídeo explicativo del flujo de datos fiscales (Canal de Youtube: vp.docente)

Por un lado, la empresa nos informa mensualmente, a través de la nómina, de las cantidades abonadas y retenidas. Además, la empresa nos proporciona información sobre el conjunto de rendimientos anuales, la cotización a la Seguridad Social (que constituye un gasto deducible) y las retenciones de IRPF practicadas, mediante el certificado de retenciones, que nos deberá dar antes del comienzo de la Campaña de Renta. Lo mismo sucederá con las entidades financieras que nos hayan realizado el abono de algún rendimiento y practicado alguna retención.

Por otro lado, la empresa debe (mensual o trimestralmente) informar a la Agencia Tributaria de todas las retenciones practicadas y posteriormente enviar un resumen anual con todos los datos.

Por eso podemos solicitar nuestros datos a la Agencia Tributaria y cotejarlos con los que previamente nos ha proporcionado la empresa.

Qué ocurre si los datos fiscales o del borrador no se corresponden con los del certificado de retenciones

Es importante compararlos y no basarnos solo en la información proporcionada por Hacienda. Si al contrastarlos no coinciden, debemos de incluir en nuestra declaración los datos reales, aunque eso sea menos beneficioso para nosotros. De hecho, en la hoja de datos fiscales que nos da Hacienda pone expresamente “Recuerde que en su declaración deberá consignar todos los rendimientos en el ejercicio, con independencia de que los mismos aparezcan o no en estos datos fiscales”.

Recuerde que en su declaración deberá consignar todos los rendimientos en el ejercicio, con independencia de que los mismos aparezcan o no en estos datos fiscales

Si, posteriormente, la empresa proporcionara los datos reales a Hacienda y nosotros no los hubiéramos incluido, la responsabilidad de haber utilizado los datos fiscales de forma errónea será nuestra.

Video explicativo: Qué ocurre si los datos fiscales no coinciden con mi certificado

Y si quiero hacer mi declaración por teléfono o en las oficinas de Hacienda...

Los que prefieran hacerla por teléfono o presencialmente deberán esperar hasta el 5 de mayo y el 1 de junio, respectivamente. Pero recuerde pedir cita previamente, para poder ser atendido. La Agencia Tributaria no atiende sin esa cita previa, para la presentación telefónica o en persona.