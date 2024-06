Almeida promete más capitalidad y menos impuestos

El Alcalde de Madrid hace balance de su primer año al frente del Ayuntamiento y destaca la creación de la ley de capitalidad junto con su compromiso de reducir impuestos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ofrecido este lunes un detallado balance de su primer año al frente del Ayuntamiento en esta legislatura, subrayando que "el borrador" de la ley de capitalidad está en proceso de desarrollo. También confirmó su compromiso de seguir "reduciendo impuestos" y destacó que el "momento Madrid" ha alcanzado una "proyección de futuro" sin precedentes.

Martínez-Almeida ha hecho este balance en un acto celebrado en los jardines de Cecilio Rodríguez de El Retiro, donde repasó algunos de los principales logros del inicio de su gestión, como la "mejora de la calidad del aire", la "aprobación de los presupuestos" y los avances en la Operación Campamento, que incluye el soterramiento de la A-5.

Además, ha apuntado que de las aproximadamente 300 medidas presentadas en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones de mayo de 2023, "283 están en marcha, en ejecución o completadas". Subraya también su compromiso de ejecutar íntegramente el programa electoral ya que estas medidas "mejoran la vida de los madrileños".

El evento ha contado con la presencia de los otros 28 concejales del grupo municipal popular. Almeida ha recalcado también que si en las elecciones de 2023 el PP hablaba del “momento Madrid”, ahora "podemos decir que el momento de Madrid se ha consolidado”.





Almeida también utilizó su discurso para abordar temas de alcance nacional: “Madrid va a seguir desempeñando su papel como motor económico de España, como capital de la nación, como barrera contra el fango y la infamia”.

En un mensaje claro al conjunto de la España constitucional, afirmó: “El fango no podrá con Madrid; la infamia no derrotará a Madrid; la máquina del bulo no conseguirá que caigamos en la resignación”. Subrayó que Madrid no se resigna “ni al sanchismo, ni a la mentira, ni al odio, ni a la crispación como forma de entender la política y el progreso”.

Además, resaltó que esta actitud es la “clave del éxito de Madrid” y la “razón” por la que, según él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “persigue, hostiga y señala a Madrid”.

Madrid impulsa su Ley de Capitalidad

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha dado un importante impulso a su Ley de Capitalidad, con el objetivo de llevar "de manera inmediata" el texto al Congreso de los Diputados. El alcalde informó que los grupos de trabajo encargados de estudiar la reforma de la Ley de Capitalidad han finalizado su labor.

“Concluidos estos grupos de trabajo, ya está en elaboración el borrador de la Ley de Capitalidad para iniciar lo antes posible los trámites necesarios para su aprobación. En este caso, debe pasar por el Congreso de los Diputados, pero queremos presentar este texto de manera inmediata”, explicó Martínez-Almeida. El alcalde espera que esta ley sea aprobada "con la misma celeridad" que la Ley de Amnistía y que la Cámara tenga "la misma deferencia hacia los ciudadanos de Madrid que hacia los golpistas catalanes".

Asimismo, José Luis Almeida destacó la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona en la mejora de la normativa para grandes ciudades. “Entre las ciudades debemos cooperar y colaborar intensamente para afrontar los retos comunes que tenemos”, añadió.

Nuevas propuestas y proyecciones

En su discurso, Almeida también mencionó que, a pesar de los desafíos, su administración está comprometida con el progreso y el desarrollo de Madrid. Anunció que continuarán las iniciativas para mejorar la infraestructura y los servicios públicos de la ciudad, con especial énfasis en proyectos de sostenibilidad y modernización urbana.

Entre los eventos destacados, mencionó la participación de artistas como Camela, Carla Bruni y Luisa Sobral en la nueva edición de Veranos de la Villa, lo que subraya el compromiso del Ayuntamiento con la cultura y el entretenimiento para todos los madrileños.