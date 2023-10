Zara, Nike o El Corte Inglés, entre las marcas de moda más buscadas 'online'

Por categorías, el calzado alcanza los 3 millones de búsquedas mensuales, en linea con las ventas, donde concentró más de una cuarta parte del total de la facturación

Las marcas como Zara, Nike, Adidas, North Face y El Corte Inglés son algunas de las firmas de moda textil que más han buscado los españoles en el canal 'online', según el 'Informe digital del sector moda' desarrollado por Good Rebels en colaboración con la Asociación Española de Marketing, que revela que el buque insignia de Inditex registra casi 400.000 búsquedas mensuales.

Tras Zara, se encuentran Nike, con 104.540 búsquedas; Adidas, con 63.320 búsquedas; North Face, con 59.980 búsquedas, y El Corte Inglés, con 55.320 búsquedas, lo que confirma, según el estudio, la "fuerte" presencia de las marcas deportivas en el ámbito de la moda.

Deporte

Por categorías, el calzado alcanza los 3 millones de búsquedas mensuales, lo que le lleva a estar en línea con su protagonismo en ventas, donde concentró más de una cuarta parte del total de la facturación 'online' de la moda en España durante 2022.

En concreto, la palabra clave más popular, con unas 165.000 búsquedas mensuales, está relacionada con las zapatillas de Nike, seguidas de las marcas Veja y Munich.

Amazon, mejor posicionamiento SEO

Amazon, por su lado, se lleva la corona como la página web con mejor posicionamiento SEO, con un total del 92,43% del acumulado de palabras clave en el 'top 10', liderando la mayoría de las categorías, tanto para moda masculina como femenina.

También destacan en sus estrategias en medios sociales las marcas Inditex, Bimba y Lola, Shein, Nude Project, Springfield, Zalando, y Mango, con su campaña con la futbolista Alexia Putellas 'Girls should play with whatever they want to'.