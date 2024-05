La banca "busca" un momento de tranquilidad

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López piensa que la economía se encuentra en un momento de ralentización, aunque sin desgaste económico, y se muestra optimista.

Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural, ha ofrecido una evaluación optimista de la economía española, pese a reconocer una ligera ralentización en los últimos meses. Durante la presentación de una nueva campaña institucional de la entidad, Martín López señaló que no se perciben signos de un "bache grave" en la economía. Según sus palabras, "No vemos síntomas de preocupación importante ni de desgaste económico".

Esta percepción de estabilidad se ve reforzada por la estacionalidad, especialmente con la llegada de los meses de verano, que incrementa el empleo estacional y mejora la dinámica en sectores como el turismo. A nivel de PIB, tanto en Castilla-La Mancha como en otras comunidades autónomas donde Eurocaja Rural está presente, la entidad no ha detectado indicios de preocupación significativa. En este sentido, Martín López afirmó que, "en general, a nivel de PIB, no solo ya de Castilla-La Mancha, sino del resto de comunidades autónomas a donde estamos llegando, no vemos síntomas de preocupación importante. Puede haber una cierta ralentización a lo largo de los meses, pero no una preocupación de un bache grave en la economía".

Además, destacó que Eurocaja Rural no ha notado un descenso en el número de operaciones tramitadas a lo largo del ejercicio en referencia a la inversión crediticia, la cual es considerada un indicador clave de la actividad empresarial y particular.

Movimientos en el Sector Bancario

Al ser consultado sobre los recientes movimientos en el sector bancario, particularmente el intento de CaixaBank por adquirir el Sabadell, Martín López opinó que las fusiones bancarias suelen reducir las opciones disponibles para los clientes. No obstante, subrayó que Eurocaja Rural está bien posicionada para ofrecer una mejor alternativa. "Para eso estamos nosotros. Para que el cliente tenga la opción mejor que hay, que es Eurocaja Rural, porque hay buenas entidades, pero nosotros somos mejores, tenemos que decirlo así de claro", manifestó.

Martín López también comentó que tras cada proceso de fusión, las entidades resultantes suelen experimentar una pérdida de negocio, lo que crea oportunidades para Eurocaja Rural. "A río revuelto, ganancia de pescadores", añadió, subrayando que la entidad aprovechará todas las oportunidades para expandirse y ocupar espacios dejados por otros. Destacó que Eurocaja Rural ha abierto nuevas sucursales y generado empleo en lugares donde otros bancos han cerrado y despedido personal, sirviendo como un baluarte contra la exclusión financiera en el mundo rural. "Donde los demás han cerrado y han despedido, nosotros hemos abierto, hemos contratado, hemos generado negocio, hemos generado economía circular y estamos sirviendo claramente como último dique ante esa exclusión financiera en el mundo rural", recalcó.

Planes de Expansión

En cuanto a los planes de expansión, Martín López detalló que Eurocaja Rural continúa fortaleciendo su presencia y tiene previsto abrir nuevas oficinas en varias capitales de provincia de Castilla y León donde aún no tiene presencia: Soria, Salamanca y Zamora, antes de que termine el año. Además, la entidad se expandirá a la comunidad autónoma de Aragón, con una oficina en Zaragoza capital. También se abrirán nuevas sucursales en Murcia, Cartagena, Santander y Logroño antes del cierre del ejercicio.

La estrategia de expansión de Eurocaja Rural no solo se enfoca en áreas urbanas importantes, sino también en la apertura de oficinas y agencias en toda Castilla y León, Levante, Madrid y otras provincias donde aún no tienen presencia. En la actualidad, Eurocaja Rural está presente en cinco comunidades autónomas y 16 provincias, con planes de ampliar su alcance a siete comunidades autónomas, y pronto a ocho.

Martín López concluyó enfatizando el compromiso de Eurocaja Rural con la expansión y el fortalecimiento de su red de oficinas, buscando siempre proporcionar opciones de calidad a sus clientes y fomentar la economía local en las regiones donde opera.