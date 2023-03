La gran mentira del Gobierno sale a la luz: 443.078 fijos discontinuos inactivos

Desde el ministerio de Yolanda Díaz presumían de los mejores datos al cierre del año desde 2007, pero no contaron los más de 440.000 fijos discontinuos que en ese momento estaban en paro.

Con razón querían esconderlo lo máximo posible. Sin embargo, llegó un punto que resultó imposible seguir haciéndolo y las presiones sobre Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo provocaron que la ministra encargara que se desglosaran los datos en relación a los fijos discontinuos. El resultado ha dado un golpe de realidad al Gobierno de Pedro Sánchez, que esgrimía los datos del paro como uno de sus mayores éxitos. Unos datos que ahora sabemos estaban totalmente maquillados.

Hace cerca de dos meses, este ministerio encargó a los equipos técnicos disgregar toda la información sobre los empleados con contrato fijo discontinuo y poder así conocer cuáles están activos y cuáles no. El diario El Mundo ha tenido acceso a esta cifra, que desde luego no es corta: 443.078 trabajadores fijos discontinuos inactivos en nuestro país que no aparecen en las cifras oficiales del paro facilitadas por el Gobierno.

Tras la aprobación de la reforma laboral, el Partido Popular comenzó a insistir en la idea de este concepto de trabajador fijo discontinuo, es decir, aquellos que por el tipo de actividad trabajan por temporadas. Aunque en temporadas altas estén trabajando, también hay períodos en los que no lo hacen y por lo tanto están en el paro, aunque no aparecían en los datos oficiales. De ellos, más de la mitad, 268.000, cobraban prestación por desempleo.

Adiós a las mejores cifras desde el 2007

Por ello, los populares pidieron por escrito a la vicepresidenta Yolanda Díaz que contabilizara estos trabajadores en situación de inactividad y que estarían cobrando una prestación de desempleo a pesar de no aparecer en esas estadísticas oficiales del paro. El resultado, publicado por El Mundo, no deja lugar a dudas y pone en evidencia los "buenos datos" de los que presumía el Gobierno.

De esta manera, si se suma al balance final del 2022 esos más de 440.000 trabajadores fijos discontinuos inactivos al final de año, el número de parados pasaría de los 2.837.635 desempleados a los 3.280.713. Con esta suma, se vendría abajo el discurso del Gobierno asegurando que los datos (sin contar estos más de 440.000) eran los mejores desde 2007.

Una vez más quedan retratados, y es que últimamente Pedro Sánchez no gana para disgustos. La ley del solo sí es sí, el escándalo del Tito Berni, ahora su maquillaje de los datos del paro... y todo ello en medio de una guerra abierta con Unidas Podemos con los que tienen más discrepancias que coincidencias.