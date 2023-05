Bruselas mejora sus previsiones para España, y quedan lejos de las del Gobierno

El Gobierno se topa con estas previsiones que quedan muy por debajo de sus expectativas, lo que significa que no todo va tan bien como parece. Aún así, Calviño cree que España va a crecer

Las economías europeas no van a entrar en recesión este año. Ésta es la conclusión de los responsables de la Comisión Europa y de su responsable en el área de Economía, el comisario Paolo Gentiloni. Por lo que, despejados los riesgos, el resultado no puede ser otro que la mejora de sus previsiones para 2023, aunque en el caso de España las previsiones no han sido las esperadas.



De esta forma, el comportamiento de la economía española superará el 1,1% de crecimiento de media para las economías de la Eurozona y el 1% del conjunto de la Unión Europea, datos que son insuficientes para el Gobierno. Por el momento, las previsiones de crecimiento del PIB de España para 2024 se mantiene en el 2%, una décima más que en el actual ejercicio.



El crecimiento previsto para 2023, del 1% en la UE y del 1,1% en la zona del euro, es superior en dos décimas en ambos casos, al de las previsiones de invierno, pero no llega a cumplir las expectativas marcadas por el Gobierno.

En cuanto a la evolución de los precios, el quebradero de cabeza de todas las economías, no sólo de las europeas, en el caso de España se espera que acabe el año en el 4%, lo que supone cuatro décimas menos que la previsión de invierno de la Comisión Europea.



El Gobierno, para conseguir mejorar este dato, espera que para 2024, las previsiones de Bruselas apunten a un 3% de subida de los precios, lo que supone tres décimas más que la proyección anterior.

Lo que favorecerá el crecimiento en España



El último informe de la Comisión basa sus previsiones para España en la fortaleza de su mercado laboral, así como en el fondo de recuperación. Bruselas valora el cambio producido en el mercado laboral español, dado que hasta ahora cada vez que surgían dificultades en la evolución económica, era el empleo el primero en verse afectado.



No obstante, el 1,9% de crecimiento del PIB previsto para España se queda dos décimas por debajo de las previsiones del Gobierno español, del 2,1% según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.



Desde Asuntos Económicos también han apuntado que, según las previsiones, el empleo mantendrá también su dinamismo durante 2023 y 2024, con crecimientos superiores a la media de la zona euro, lo que permitirá seguir reduciendo la tasa de paro.



En cuanto al déficit y la ratio deuda/PIB, Bruselas anticipa que seguirán reduciéndose en España por encima de la media europea entre 2022 y 2024, continuando el proceso de consolidación fiscal iniciado tras la pandemia.