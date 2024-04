El CEO de Cupra: "No tenemos que gustar a todo el mundo"

Wayne Griffiths, consejero delegado de Cupra, acaba de presentar los dos últimos modelos de la marca, el León y el Formentor con una apuesta revolucionaria centrada en el diseño.

El Consejero Delegado de la marca de automóviles Cupra, Wayne Griffiths ha aprovechado la presentación de sus nuevos modelos Formentor y León para analizar no sólo la situación de la firma obsesionada por el diseño sino también por el sector automovilístico.

Griffiths también es el presidente de la patronal Anfac con lo que su afirmación de que si España no está vendiendo 1,2 millones de vehículos al año se debe a las incertidumbres que mete este Gobierno no es un tema menor. Además, de este modo contamos con unos de los parques automovilísticos más antiguos de la UE, que año a año se envejece más al no cambiar el panorama desde el año 2019.

Griffiths afirmó ante los medios que el Ejecutivo no tiene una política generosa sobre los beneficios fiscales a los que se pueden acoger los compradores de vehículos más modernos, ni una apuesta decidida por la extensión de las electroneras en nuestro país. Debido a ello, nuestro parque eléctrico supera por poco el 10% cuando en el resto de europa se sitúa en torno al 20%.

Cupra, que pertence al grupo Vokswagen, continuará invirtiendo 1.000 millones al año en i+d+i y creen que sus ventas se situarán en torno al medio millón de unidades en el plazo de entorno a un año.

Aunque ya el pasado año superó en facturación a Seat, firma de la que nació originariamente, Seat seguirá operando en segmentos distintos pues ambas firmas se necesitan, apuntó el CEO de la firma, que acaba de crear un departamento propio de diseño para potenciar al máximo sus modelos.

De hecho Cupra lo tiene claro en boca del propio Wayne; no tenemos que gustar a todo el mundo pues esta libertad te permite estar muy inspirado y que nada te eche para atrás.

Design Obsession



Cupra pretende con los nuevos Formentor y León provocar emociones fuertes. Así ambos modelos presentan un nuevo motor gasolina TSI de 333 CV (245 kW) asociado a la tecnología Torque Splitter de reparto de par y a un equipo de frenos Akebono.

También contarán con la nueva generación de tecnología híbrida enchufable (e-HYBRID), que ofrece hasta 272 CV (200 kW) y más de 100 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica.

Ambos coches incorporan un nuevo sistema de sonido de alta fidelidad con 12 altavoces, desarrollado en colaboración con Sennheiser así como un sistema de info-entretenimiento de nueva

generación y un enfoque más sostenible.

El Cupra Formentor es el vehículo más vendido de la marca y se ha convertido en todo un icono de la firma. En el competitivo mercado de los SUV Crossover, el Formentor consiguió situarse a la cabeza el año pasado con más de 120.000 entregas acumuladas en todo el mundo (+23% frente a 2022).

Por su parte, el nuevo Cupra León ofrece un carácter marcado, tanto con carrocería

de 5 puertas como Sportstourer, en un momento en el que la marca alcanza nuevos

hitos.