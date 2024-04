Sánchez asfixia a las empresas: el esfuerzo fiscal es un 17,7% superior a la UE

Por su parte, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, ha prometido bajar el impuesto de la renta con efecto retroactivo si el PP gana las próximas elecciones generales.

Las empresas en España están asfixiadas. Ese es la conclusión que se puede extraer del último informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos que evidencia el elevado esfuerzo fiscal al que el Gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a las empresas españolas. Además, cabe destacar, el grosso del tejido productivo en España lo conforman PYMES, esto es, pequeñas y medianas empresas con poco margen de maniobra ante la incesante subida de la fiscalidad a la que tienen que hacer frente.

En este sentido, el informe de la Competitividad Fiscal 2023 explica que el endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico. Concretamente, el informe recoge que, en 2023, la presión fiscal en España se situará alrededor del 39%.

Estos datos ratifican el fuerte incremento de la presión fiscal que se viene produciendo en los últimos años, que ha reducido considerablemente el diferencial con la media de la Unión Europea, que alcanzó un 40,2% para 2022, mientras que, en España, en 2022, según datos de Eurostat, ha alcanzado un 37,7%, en un momento de gran incertidumbre económica. Y es que este incremento de la presión fiscal se ha realizado mediante la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes, que afectan a la tributación empresarial y al ahorro e inversión.

El esfuerzo fiscal un 17% superior a la media de la UE

En concreto, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso, en España, un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un 9,5% del PIB, que combinadas suponen un 12,2% del PIB.

Por su parte, la media de la UE es de un 3,3% en el Impuesto sobre Sociedades y un 7,1% en Cotizaciones Sociales a cargo de las empresas, lo que señala que España está 1,8 puntos por encima de la media europea.

Si hacemos el análisis sobre el porcentaje que aportan las empresas al total de la recaudación, en España las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen un 25,2% del total de la recaudación, mientras que en la UE la media es del 17,7%. En cuanto al Impuesto sobre Sociedades supone un 7,2% del total frente a un 8,1% en la UE. En conclusión, nuestras empresas aportan un 32,4% frente a un 25,8% de media en la UE.

En cuanto al esfuerzo fiscal, se puede apreciar que España realiza un esfuerzo fiscal un 17,8% superior al de la UE, que ya, de por sí, es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE. Entre las grandes economías avanzadas ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país.

Feijóo promete bajar impuestos

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles bajar el impuesto de la renta con efecto retroactivo si gana las próximas elecciones generales.

"Si en el año 2024 se acaba la legislatura y ganamos las elecciones, no como lo hemos hecho en julio del 2023, sino con más diferencia, para que no nos impidan gobernar después de ganar, bajaré el impuesto de la renta con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2024. Y si las elecciones son en 2025, también", ha dicho al presentar en Barcelona los candidatos a las elecciones catalanas.

Además, ha criticado que Cataluña sea la comunidad que más impuestos autonómicos paga de toda España: "Cuando veo la presión fiscal que soporta el pueblo catalán, no puedo aceptar que se diga que el modelo es este. No, este no es el modelo".