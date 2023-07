Nadie que pronuncie esta frase quiere faltar el respeto a las víctimas. Pretende lo contrario: enviarle a Sánchez el mensaje de que sus pactos con los herederos de ETA no son tolerables.

Se puede entender fácilmente que a algunas víctimas de ETA, no todas desde luego, les moleste este eslogan antisanchista. Es el caso de Consuelo Ordóñez, hermana del político del PP Gregorio Ordóñez, asesinado a sangre fría por el mencionado etarra. No le sucede sin embargo lo mismo a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal ‘popular’ de Ermua secuestrado y asesinado cobardemente también por Txapote.

Cada víctima vive su dolor como puede, le asaltan los recuerdos sin control y tiene la sensibilidad que tiene frente a determinados estímulos cómo puede ser escuchar una y otra vez el nombre del asesino de un ser querido. Sin embargo, sí deben saber que no está en el ánimo de nadie faltarles al respeto o molestarles.

Con mayor o menor acierto se pretende todo lo contrario, enviarle a Sánchez el mensaje de que no es tolerable que pacte con los herederos de ETA, con los amigos de los verdugos de Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y muchos centenares de personas como ellos. Si quiere tener de aliado y socio a Bildu, que le voten los bilduetarras, pero que no espere jamás nuestros votos. Hay límites que no se deben traspasar. Es así de simple.

Además, la realidad es que ese grito, ¡que te vote Txapote!, ha calado, ha prendido de tal manera que ya no tiene vuelta atrás. Se corea hasta en las fiestas de los pueblos; en conciertos y en discotecas; en los Sanfermines; se publican decenas de tuits al respecto en las redes sociales… Es imparable y hace mucho daño a Sánchez porque condensa a la perfección en solo cuatro palabras el malestar, la indignación y el hastío de los ciudadanos con sus pactos, sus mentiras y su forma de gobernar.

En el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, Sánchez intentó mostrar un fingido malestar por cómo ese grito ofende a las víctimas de ETA. La realidad con este personaje suele ser casi siempre otra. En este caso la frase le molesta no por empatía con los familiares de los asesinados por los terroristas sino por el daño que está haciendo a su campaña, por la eficacia y simplicidad del mensaje.

Así que, sintiéndolo mucho por Consuelo Ordóñez y nada por Pedro Sánchez, muchos ciudadanos van a seguir gritando “que te vote Txapote” hasta ver al socialista fuera de la Moncloa.