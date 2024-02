Votar PSOE es votar al independentismo gallego del BNG

Los socialistas sólo aspiran a que no gobierne el PP, aunque para eso tenga que entregarle la Xunta a un partido comunista y separatista contrario a la Constitución

El PSOE no aspira a ganar en Galicia, ni siquiera a gobernar. Solo aspira a que no gobierne el PP, aunque para eso tenga que entregarle la Xunta al Bloque Nacionalista Galego (BNG), un partido comunista y separatista, contrario a la Constitución y a España que abriría un nuevo frente secesionista en España.

Por eso votar PSOE es votar BNG. Toda papeleta del candidato socialista que entre en las urnas servirá únicamente para llevar al poder a los nacionalistas gallegos. Si el PSOE y el Bloque suman Sánchez y su equipo de opinión sincronizada nos contarán que hay una mayoría progresista en Galicia. Para hacernos una idea de lo progresista que es el BNG baste decir que concurre a las elecciones europeas del próximo verano en coalición con Bildu y ERC y con un etarra como Pernando Barrena como cabeza de cartel.

La realidad es que el PSOE entregará, si puede, el gobierno gallego al BNG. Es un paso más en la deriva socialista de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se apoya en los partidos separatistas para gobernar. Ahora pretende apoyar a los separatistas para que gobiernen ellos. Y además se ha quedado sin su coartada habitual: todo está bien para impedir que el PP gobierne con Vox, para evitar la ultraderecha llegue al poder. En Galicia esa posibilidad no es real. Vox no va a conseguir ningún escaño. El PP, si gobierna, lo hará en solitario.

No hay excusa, pero aún así Pedro Sánchez no dudará en entregar el gobierno de Galicia al BNG, por muchos motivos. El principal probablemente sea su afán de debilitar al PP y especialmente a su líder, Alberto Núñez Feijóo. Si Alfonso Rueda no puede gobernar, aunque consiga una victoria incontestable, la artillería de Moncloa y Ferraz apuntará a Feijóo y venderá la derrota del PSOE, tercera fuerza política en Galicia, como una gran victoria. Así que el domingo hay mucho en juego en Galicia, por supuesto, pero en toda España también.