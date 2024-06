¿Dónde están los barones ante el trato de privilegio de Sánchez a Cataluña?

A los votantes socialistas de Madrid, Asturias y Castilla y León les tiene que sorprender y molestar el silencio sepulcral de los líderes del PSOE ante el nuevo atropello de Sánchez

Casi tan triste como el sometimiento de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes para mantener el sillón de la Moncloa es el sometimiento de los barones socialistas a Pedro Sánchez para mantener su jerarquía en el partido. El presidente del Gobierno anuncia una “financiación singular” para una comunidad “tan importante” como Cataluña, privilegios para una región en detrimento de las demás, y todos callan. Eso en el mejor de los casos, porque algunos lo defienden o incluso lo justifican.

A los votantes socialistas de Madrid, Asturias y Castilla y León, por ejemplo, les tiene que sorprender y molestar el silencio sepulcral de los líderes del PSOE, Juan Lobato, Adrián Barbón y Luis Tudanca respectivamente, ante este atropello de Sánchez a los ciudadanos de sus regiones. Siempre tan locuaces, se han quedado mudos ante el atropello que anuncia su jefe a sus conciudadanos. ¿No van a defenderlos? ¿Permiten que otorgue privilegios a Cataluña que forzosamente implican un agravio a sus regiones? ¿Aguantan sin pestañear que se refiera a Cataluña como esa comunidad “tan importante” que merece un sistema de financiación “singular”? ¿Son Madrid, Asturias o Castilla y León de peor condición?

Lo de Juan Espadas, barón socialista en Andalucía, es aún peor. Le parece bien la financiación especial para Cataluña. Tal cual. Dice, insultando con descaro a la inteligencia de los andaluces, que negociar un modelo fiscal específico para Cataluña es compatible con una mejor financiación para Andalucía.

Los independentistas, no nos engañemos, quieren un régimen fiscal privilegiado, al modo del cupo vasco, sin importarles un bledo el resto de los españoles, la solidaridad entre comunidades autónomas o la igualdad de todos los ciudadanos. Lo sorprendente, no obstante, no es que ellos lo pidan sino que Pedro Sánchez esté dispuesto a concedérselo.

Sánchez compró su investidura a Carles Puigdemont con una ley de amnistía inconstitucional que rompe la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Los barones socialistas tragaron. Ahora su jefe pretende comprar la investidura de Salvador Illa a Esquerra, rompiendo la igualdad fiscal de los españoles. Y los barones también callan. Lo primero es defender su sillón en el partido. Los ciudadanos de sus regiones a los que representan son algo secundario.

Tudanca y Lobato están además en el alero. Es un secreto a voces que Sánchez no los quiere al frente del partido en Castilla y León y Madrid. Mas temprano que tarde van a caer. Eso podría ser un motivo para, al menos, morir con cierta dignidad, enfrentándose al líder autoritario y sacando la cara por sus conciudadanos. Ni por esas. Todos están sometidos a Pedro Sánchez, todos abandonando a la gente para salvar su sueldo unos meses más. Eso sí, en el momento que vean que el barco se hunde, serán los primeros en sacar el hacha y hacer leña del árbol caído. Pero entonces ya será tarde. Es ahora o nunca.