La vergonzosa defensa del Gobierno de un particular llamado David Azagra

Pilar Alegría no escarmienta ni piensa hacerlo. La Junta Electoral la ha llamado al orden más de una vez por convertir las ruedas de prensa del Consejo de Ministros desde la Moncloa en una suerte de mítines de partido. Allí, confundiendo su papel de portavoz del Gobierno con su antiguo desempeño como portavoz del PSOE, carga contra la oposición sin disimulo y hace valoraciones impropias de su cargo.

Para eso la pagan. El sanchismo no se caracteriza precisamente por respetar a las instituciones ni fomentar el juego limpio democrático. Y ella cumple a la perfección su papel. Este martes lo ha vuelto a hacer. En su intervención ante los medios en la sala de prensa de la Moncloa, Pilar Alegría afirmó sobre la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez que “otra vez estamos delante de una denuncia falsa construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales”.

Lo menos grave es que tilde de “falsa” la denuncia y que añada que estamos “otra vez” ante un caso similar al de Begoña Gómez, es decir, fundamentado en bulos que reparten los “tabloides digitales”, que es la forma despectiva que tiene de llamar a los periódicos que como éste estamos informando con absoluto rigor sobre las sospechosas andanzas de la mujer del presidente.

Lo peor de todo es que defienda en público, desde la Moncloa, a un particular llamado David Sánchez y conocido como David Azagra. Que sea hermano del presidente del Gobierno no es motivo para que el Gobierno saque la cara por él. Primero, porque no es un cargo público ni existe algo parecido a la familia presidencial. Es un particular. Punto. Y, segundo, porque Pilar Alegría no tiene ni la más remota idea, porque no

la puede tener, si lo que se está contando sobre el hermanísimo es cierto o es falso. Habría que preguntarle qué narices sabe ella y por qué pone la mano en el fuego sobre el comportamiento de alguien que no es miembro del Gobierno y del que no puede saber nada más que lo que le cuente Pedro Sánchez.

Desde luego, que sea el hermano de su jefe no justifica que la maquinaria monclovita se ponga en marcha para defenderle ni aún en el caso de que tuvieran la seguridad de que es inocente, que no la tienen. El hecho de que defiendan en público a David Azagra, de que se expongan de esta manera, denota nerviosismo en Sánchez y su núcleo duro, además de muy poco respeto por la institución a la que representan.