Page y el PSOE en el “extrarradio” de la coherencia y de la Constitución

El presidente de Castilla-La Mancha siempre tiene un poco más de aguante. Desde los indultos hasta hoy, cada vez que Pedro Sánchez se salta una línea roja ahí está Emiliano García-Page para criticarlo verbalmente, a punto de estallar. Pero nunca termina de explotar.

Llegó la amnistía al Congreso y Page salió a quejarse amargamente, pero aguantó ahí, con los diputados socialistas por Castilla-La Mancha apretando el botón que tocaba, de manera obediente. Emiliano ya no aguantaba más, cuando el PSOE metió el terrorismo ‘bueno’ en la ley de amnistía. Eso ya era demasiado… Pero no, salió a decir que “estamos muy en el límite ya, en el extrarradio, a punto de pisar la frontera de la Constitución”. Es decir, que aguanta un poco más. Está “a punto” ya de reventar, pero todavía no.

Aunque ver a Page como el perro ladrador que nunca muerde produce cierta hilaridad, lo cierto es que en el PSOE y en el Gobierno no ha caído bien su crítica. Aunque no pase de ahí, de unas declaraciones, no está acostumbrado el sanchismo a recibir reprimendas de los suyos.

Así que Pedro Sánchez, enfadado, ha soltado a su rottweiller, el ministro Óscar Puente, casi tan harto de que le pregunten por la amnistía como de Emiliano García-Page. En su estilo chulesco marca de la casa le ha dicho al presidente de Castilla-La Mancha que el que está “en el extrarradio del PSOE” es él. Tiene razón Puente. Page está verbalmente fuera del PSOE, pero físicamente dentro, al calor de las siglas que al fin y al cabo le mantienen en el poder.

Si de verdad Page fuera consecuente debería marcharse del PSOE o, como mínimo, tendría que declararse en rebeldía y romper la baraja. Es estrictamente necesario que desde dentro del partido alguien con poder dé un paso al frente y diga ¡hasta aquí hemos llegado!

La única forma de acabar con el sanchismo probablemente es desde dentro y ahí solo aparece el castellano-manchego con la suficiente fuerza al menos como para intentarlo. Las palabras ya sobran. Las amenazas repetidas que no se ejecutan son cada vez menos creíbles. Amagar y no dar no sirve para nada. El Gobierno está en el extrarradio de la Constitución y Page en el extrarradio del PSOE y de la coherencia. En su mano está cambiar eso.