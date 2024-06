Sánchez y su plan perverso contra la democracia

El Tribunal Constitucional se dispone a anular la condena a Magdalena Álvarez por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía. Cándido Conde Pumpido se va a quitar la careta

Lleva días cociéndose en el horno una noticia que va a suponer la puntilla a nuestro Estado de Derecho en tanto en cuanto dejará bien claro que Pedro Sánchez tiene patente de corso para hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera en su deriva totalitaria sin frenos.

El Tribunal Constitucional se dispone a anular la condena a Magdalena Álvarez por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, el mayor asunto de corrupción de la historia con 700 millones de euros de dinero público desviados. Y tras Álvarez irán el resto de los condenados.

Cándido Conde Pumpido y sus chicos de la mayoría 7-4 se van a quitar la careta del todo. Ya sabremos sin ningún género de dudas qué esperar de la ley de amnistía y de cualquier otra que se apruebe contra viento y marea en el Congreso para satisfacer a los socios de Sánchez y permitir a nuestro líder seguir un tiempo más en la Moncloa. Todo va a ser impecablemente constitucional si a Sánchez le interesa que así sea. La Constitución va a pasar a ser papel mojado y el presidente del Gobierno va a tener poderes casi ilimitados para, con un disfraz democrático, hacer y deshacer a su antojo.

No es una exageración, es una realidad. Ya sabíamos que el TC está bajo control de Sánchez desde que puso ahí a su fiel socialista como Conde Pumpido, a un ex ministro de Justicia de su propio Gobierno y a una ex alto cargo de la Moncloa. Nunca ha habido un TC tan contaminado. Lo que va a demostrar la sentencia de los ERE es que tanto Sánchez como su progresista Tribunal han perdido ya las formas y van a calzón quitado.

Ese plan que Sánchez anunció para librarnos del fascismo, que traducido significa controlar a los jueces y a los medios, requiere leyes totalitarias y requiere un TC que esté dispuesto a darles luz verde. Lo tiene y lo vamos a ver sin disimulo en la sentencia exculpatoria de los ERE de Andalucía.

Es un círculo perverso sin fisuras: el Congreso aprueba cualquier ley aún a sabiendas de que es inconstitucional porque luego el TC se va a encargar de validarla. Y el que denuncie esto es un facha peligroso que se opone a las reglas democráticas, lo que justifica más que nunca legislar contra esos elementos que ponen en peligro el sistema. Ese es el círculo perverso que mantiene a Sánchez en el poder y alimenta su deriva antidemocrática