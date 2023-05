Operación Libro de Registro: desmantelan 7 asociaciones cannábicas en Torrevieja

En uno de los registros se descubrió un centro de producción clandestino de hachís donde elaboraban chocolates y galletas derivados del cannabis, consumidos por menores de edad y turistas.

La Guardia Civil de Torrevieja ha desmantelado una red de asociaciones cannábicas que funcionaban como puntos de venta de droga en ese municipio alicantino.

Luego de que detectaran un incremento leve en las infracciones relacionadas con el consumo y posesión de drogas en áreas específicas de Torrevieja, el puesto principal de la Guardia Civil en el municipio empezó a investigar las causas de este aumento e identificar a los presuntos responsables. Así inició la operación ‘Libro Registro’.

Durante las investigaciones se llevaron a cabo 10 registros en locales y viviendas, y además, fueron detenidos 19 individuos de 8 nacionalidades diferentes.

Asimismo, se logró incautar un total de 9,338 kilos de marihuana, 1,276 kilos de hachís, 30 gramos de cocaína, 32 litros de cannabis líquido, 42 plantas de marihuana, 60 botes con cannabis líquido, diversas armas prohibidas y más de 10.000 euros.

Los detenidos, entre ellos ciudadanos del Reino Unido, Irlanda, España, Suecia, Noruega, Alemania, Lituania y Chile; han sido imputados, según su grado de participación, por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. No obstante, un juzgado de Instrucción de Torrevieja ha decretado la puesta en libertad de todos ellos, aunque con medidas cautelares.

Asimismo, el órgano judicial ha ordenado la clausura temporal de las siete asociaciones implicadas en la investigación por un periodo de cinco años, como medida preventiva "para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad", según ha informado la Comandancia de Alicante.

Operación

La operación se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril del presente año. Se realizaron meticulosas acciones policiales que revelaron un patrón común en estas áreas: todas ellas contaban con asociaciones de cannabis cercanas, según la Guardia Civil.

De ahí que las investigaciones se centraran en siete asociaciones de la localidad, cuyos responsables, varios de ellos con antecedentes penales por narcotráfico, habían iniciado sus actividades bajo la apariencia de asociaciones sin ánimo de lucro.

Dinero y sustancias incautadas durante la operación. Fuente externa / Guardia Civil

Además, las autoridades constataron que superaban las cantidades de marihuana permitidas por socio, que el consumo no se limitaba al interior de los locales, que no mantenían registros del origen de la droga y cuatro de las siete asociaciones no estaban registradas en el Registro Nacional de Asociaciones.

De igual forma, se descubrió que estas asociaciones no limitaban su actividad a sus socios, sino que también permitían ventas a menores y turistas extranjeros recomendados.

Las conclusiones de la Guardia Civil son que estas asociaciones “resultaron ser meros instrumentos diseñados para dar una apariencia de legalidad al cultivo y distribución de drogas".