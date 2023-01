"TANQUES" YOU SO MUCH

En VOX han iniciado una guerra contra el PP, acaban de suministrarle un depósito de combustible completo al PSOE, con las declaraciones del Vicepresidente de Castilla León.

Como no puede ser de otro modo, la semana viene cargada de noticias, de las que voy a fijarme en algunas que comentaré con ustedes, mientras enciendo una de esas estufas de gas, que caldee la estancia en la que me encuentro. Un lugar acogedor, pero que el frío de la noche ha hecho que se convierta en un congelador de muebles.

Me fijo en UCRANIA, quizá porque el frío que hace aquí me lleva a pensar en aquellos que están en mitad de la nieve, intentando salvar sus vidas. No es suficiente el frío, que además te disparan. Zelenski aprieta a los "Aliados", para que le entreguen tanques, porque son un arma de guerra fundamental para parar a los rusos. Alemania tiene el mejor de los carros de combate, la última generación de los "Leopard", su nombre lo dice todo. Son rápidos, ágiles, portan un armamento de gran impacto en el enemigo y tienen sofisticados medios de control, lo que garantiza mayor efectividad en su uso.

Alemania huye de volver a ver en el paisaje tanques alemanes enfrentados a tanques rusos, son imágenes de otra época y duda que sea un acierto ver repetido este encuentro y el resto de los estados miembros de la Comunidad Europea se pregunta si es acertado subir este escalón en esta guerra. Todos habla, pero ninguno se atreve a hacer.

El Presidente del Gobierno se pasea por FITUR y le niega el saludo a otros Presidentes de Autonomías que se encuentran en la Feria. No es descortesía, créanme, es prepotencia. No piensen que tengo algo en contra de Sánchez, no, no, ni lo piensen

A la dificultad que nos trae la guerra, porque a todos, de una u otra forma nos salpica, se unen los desencuentros interiores. El Presidente del Gobierno se pasea por FITUR y le niega el saludo a otros Presidentes de Autonomías que se encuentran en la Feria. No es descortesía, créanme, es prepotencia. No piensen que tengo algo en contra de Sánchez, no, no, ni lo piensen.

Los pueblos y ciudades de este maravilloso Levante, representados en FITUR, están dejando nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestra geografía, en muy buen lugar. Sin duda todos los esfuerzos son poco, para conseguir que vengan a conocernos. Nuestra provincia es una de las más ricas en representación en esta Feria del Turismo.

En VOX han iniciado una guerra contra el PP, acaban de suministrarle un depósito de combustible completo al PSOE, con las declaraciones del Vicepresidente de Castilla León. Podemos ser políticos y hacer las cosas con estrategia, pero si no lo haces así, si planteas las cosas según te parezcan, entonces eres un "zoquete". No se puede tener un socio en el Gobierno y echarles una caldera de aceite hirviendo, deberían de haber pensado en la lealtad a sus compañeros. Pero no, el tal Juan García-Gallardo, no se ha visto en otra igual en la vida y no entiende lo que es el valor institucional y la actuación colegiada del Gobierno de la Comunidad. Me voy a poner a darles clase de este tipo de "relaciones".

Estas son las cosas que les quita votos a VOX y, si quieren hacer algo serio en España, que imagino que sí, tienen que aprender a hacer las cosas como toca, porque con su técnica, el primer "chupa chups" no se hubiera vendido nunca. Las ideas, por muy buenas que sean, hay que envolverlas en el mensaje oportuno, no se pueden colocar como si todavía estuviéramos en el tiempo del hombre de Cromagnon.

Mientras el Gobierno se llena la boca, aprovechando el asunto de Castilla León, de comentarios sobre los derechos de la mujer, por la puerta de atrás y gracias a la "Ley del Sí es Sí", van descontándose penas de los violadores y de los que realizaron abusos sexuales y algunos, incluso, van saliendo a la calle.

De Igualdad nos ha hablado un Juez que una vez condenada una acosadora sexual a llevar una pulsera de localización, tuvo que corregir, porque las pulseras son sólo para hombres. Sólo para hombres... sí, lo leen bien. Solamente es necesario tener localizado a los hombres acosadores, a las mujeres acosadoras no, porque ellas van gritando por la calle y se les localiza enseguida. ¿Para qué le vamos a poner una pulsera?.

Dani Alves ha sido noticia en estos días porque lo han denunciado por agredir y violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Yo me pregunto: ¿Pero este tío es tonto?. Tanto si al final es culpable, como si no lo es, la única pregunta que tengo es esa. Si es culpable porque no entiendo qué pasa por la cabeza de un hombre para violentar la voluntad de una mujer y si es inocente, porque no entiendo tampoco, cómo se deja "embaucar" para caer en una emboscada. Sea cual sea el resultado, "este tío es tonto".

Ha salido la Ministra de Igualdad a decir que gracias a la Ley del Sí es Sí, este hombre está en la cárcel. Señora Montero, ya vamos uno contra más de doscientos que ven rebajada su pena. Siga usted así, que me preguntaré lo mismo que con Alves.

Me recogeré este fin de semana para leer y escribir, dos obligaciones de las que disfruto tanto como puedo o, como me dejan. Me haré acompañar por el fuego de la chimenea y la tranquilidad de la vida de hogar y disfrutaré de algún "caldo" glorioso, con la moderación lógica de los años que ambos tendremos, el "caldo" y yo. Como ya saben la vida es como los ríos, el cauce puede ser el mismo, pero el agua nunca, así que cada minuto de vida es vida nueva, aprovéchenla.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra