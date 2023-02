La esperanza no se pierde, siempre sabe a dónde vá

Visto lo visto, Tezanos, va a seguir "trabajando" los datos de las encuestas, con la esperanza de que algún día sean ciertas, porque la esperanza es lo último que se pierde

Buenos días, feliz fin de semana. Febrero ha querido venir a visitarnos un año más. Ha querido llegar rodeado de frío y así nuestra geografía está viviendo el invierno, después de quejarnos, durante meses, de que éramos primavera eterna.

Hoy voy a compartir con ustedes mis reflexiones sobre la esperanza, para que todos veamos cómo la mantiene cada uno, porque hoy, en España hay mucha esperanza, incluso esperanza contradictoria.

Empiezo contándoles que Sánchez tiene la esperanza de que "el pueblo" le recuerde por ser el Presidente que sacó a Franco del Valle de los Caídos, el que más ha trabajado por la igualdad, el que más ha trabajado contra la violencia de género etc. A todo esto le suma la esperanza de modificar la Ley que hace tan solo unos meses firmó, la del "Sólo sí es sí", porque ahora se ha convertido en la Ley del "Sólo sí es sí y me voy a la calle porque me toca". Más de cuatrocientos delincuentes de han beneficiado de ella.

Este Gobierno no sabe si conseguirá llevar a cabo una buena negociación consigo mismo, para conseguir convencerse de que tiene que modificar una Ley que él aprobó con los suyos, pero que ahora quiere modificar, pero a la vez no la quiere modificar, así que tiene la esperanza de reunirse consigo mismo para convencerse de modificar la Ley, porque si no se convence, el Gobierno, según su portavoz, lo resolverá en solitario. No me digan ustedes que esto no es una esperanza tonta.

Los violadores y abusadores, aquellos que todavía no han visto revisado su caso, tienen la esperanza de que les toque a ellos algo de la rebaja de su pena o que, incluso, puedan salir a la calle.

VOX también tiene esperanza, la de que los españoles no vean el fantasma del fascismo detrás de sus siglas, aunque, de vez en cuando, tengan que "atar" a alguno de sus miembros para que se calle y no "la cague"

PODEMOS tiene la esperanza de que se mantenga su Ley sin tocar, porque cualquier modificación significará que lo hicieron mal, que se equivocaron. Tienen también la esperanza de que esto no les pase factura. Tiene la esperanza de que las feministas entiendan que las rebajas, e incluso las excarcelaciones, son por el bien de la mujer. Tienen también la esperanza de que toda España entienda que cuando un político se equivoca tiene que dimitir, menos en el caso de los de PODEMOS que, según Irene Montero, ha de quedarse para dar la cara y afrontar la situación, una nueva forma de decir: "Yo de aquí no me muevo, que se está muy bien".

El PP tiene la esperanza de que todo este "culebrón" de la Ley del "Solo sí es sí" le siga pasando factura al Gobierno, porque así sólo tiene que sentarse a esperar y, de vez en cuando, soltar la frase de: "Oye, que yo si quieres, te ayudo". Y así va sumando, semana a semana.

Visto lo visto, Tezanos, va a seguir "trabajando" los datos de las encuestas, con la esperanza de que algún día sean ciertas, porque la esperanza es lo último que se pierde, antes se pierden las elecciones.

VOX también tiene esperanza, la de que los españoles no vean el fantasma del fascismo detrás de sus siglas, aunque, de vez en cuando, tengan que "atar" a alguno de sus miembros para que se calle y no "la cague". Con esa esperanza, de vez en cuando, en lugar de atacar al contrario, atacan al compañero y así nos encontramos, todas las semanas, descalificaciones hacia el PP, que se vuelve y lo mira con esa expresión que pone Feijoo de: "¿Pero tú estás tonto o qué?".

Miren a los ojos a la persona amada para decirles aquello de... "Por encima de todo... te quiero", no se les ocurra pedirle sinceridad porque ahí empiezan los grandes divorcios, no tienten a la suerte.

Todos estos van tirando de esperanza, así que cada vez queda menos y la poca que queda, la han gastado en Cantabria, donde quieren que un tren de cercanías de nueva fabricación, pase por túneles más pequeños que el tren. Habían sido advertidos por los fabricantes, pero ellos, como gastaban el dinero de todos, que para ellos es como si no fuera de nadie, pues no prestaron atención a la ingeniería y decidieron ir con todo. Ahora que ya están los trenes fabricados, se dan cuenta de que se dejarían la "sesera" si intentaran pasar por la boca de algunos túneles. La primera evaluación de lo sucedido da la esperanza a los lugareños de que, en tres años, habrá otros trenes más pequeños que pasarán por los túneles. Ustedes ya se imaginan la de chistes que van a salir de esta metedura de pata, en la que todos se echan las culpas, con la esperanza de que no les salpique. La culpa será de los que hicieron el túnel hace más de cien años.

No puedo seguir contándoles cosas, se nos ha acabado la esperanza que había para hoy. Han pasado más cosas, pero ya... sin esperanza. Disfruten del fin de semana. No se dejen someter por el frío, atáquenle con chimeneas ardiendo, que es fin de semana y apetece cocina tradicional, amigos y tertulia, todo ello metido en "calor de hogar".

Miren a los ojos a la persona amada para decirles aquello de... "Por encima de todo... te quiero", no se les ocurra pedirle sinceridad porque ahí empiezan los grandes divorcios, no tienten a la suerte.

Feliz vida. Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra