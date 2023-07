Sanchez en un "momento salmón"

Feliz fin de semana. Nos dirigimos hacia el centro del verano. Un verano que nos sorprende con altísimas temperaturas y tormentas arrasadoras, como la que vivieron los zaragozanos. Miedo me dieron las imágenes de los conductores saliendo por la ventanilla de sus coches, cuando el agua corría con una fuerza torrencial. No sé si ustedes han tenido la experiencia de encontrarse conduciendo y enfrentarse a una riada, yo sí lo he vivido y la prudencia me permitió no correr más riesgo que el de perder el tiempo, otros conductores, en aquella ocasión, quisieron ahorrarse el tiempo, se vieron arrastrados por el agua unos y otros bloqueados dentro del agua. Pude ver cómo los Bomberos y la Guardia Civil les auxiliaban y exponían su vida. El agua siempre lleva más fuerza de la que ustedes se pueden imaginar y además esconde piedras, maderas, hierros, etc. que va arrastrando a su paso y, por lo tanto, el riesgo se multiplica.

Me gusta hablar del tiempo con Herminio, un jubilado director de banco y gran observador de la naturaleza. Su vida, en los últimos años ha transcurrido buscando los momentos de convivencia con el medio natural. Eso lo ha llevado a que las conversaciones con él tienen una clara referencia a cuanto vive y se mueve entre montañas y ríos.

Herminio me relata, con mucha gracia, el momento salmón que está viviendo Sánchez, porque está subiendo contra corriente, gastando todas sus fuerzas para desovar donde quiere, es decir, poner los huevos donde tiene previsto... interpreten ustedes la frase de Herminio, como mejor les venga.

Pero es que la naturaleza es así, esclarecedora, dice Herminio, con una mirada serena, que lanza desde unas gafas cuidadas, de señor mayor.

Herminio habla de que los Gobiernos son árboles de hoja caduca, caen unos, pero al tiempo salen otros. Que los medios de comunicación son como ríos, en momentos tienen agua clara, en momentos turbia y siempre, siempre, hacen ruido.

A Herminio le ha gustado el video en el que Feijoo nos cuenta su vida, pueden encontrarlo en Youtube y es entretenido. Le gusta porque sale mucho verde, mucha naturaleza y porque la vida que cuenta es la de hace muchos años. Aunque para Herminio, Feijoo es joven todavía.

Esta semana todos los políticos tienen algo que decir, algo que contar, algo que vender. Dice Herminio que se parecen a los Bancos de hoy día. Herminio recuerda aquellos días en los que el Director del Banco era el amigo del barrio, el que estaba feliz de haber conseguido la hipoteca para fulanito, o el préstamo del coche para menganito, o el crédito para el negocio de sotanito. El Director del Banco era una persona querida en su entorno y no te vendía más que dinero... eran otros tiempos.

A Yolanda Díaz, Herminio la llama "la Ostra", "...porque cada día te puede regalar una perla", me dice. Esta semana se ha dejado caer con dos ideas maravillosas. Por un lado quiere dar 20.000 euros, para estudiar o para emprender, a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad, pero que realmente los van a cobrar con 23 años, pero que lo van a poder solicitar en cuanto ella sea Presidenta. Por otro lado ha pensado que es bueno que aquellos periodistas que no digan "la verdad", les va a quitar el carnet de periodistas y ya veremos qué cosas más. Todo esto porque ella sí que sabe lo que es la verdad, no como otros que ella conoce, ella tiene esa capacidad, esa virtud. Herminio se ríe y hasta tose.

El Presidente también ha hablado, el Señor Sánchez nos explicó que él, lo que dijo hace unos años, es que no dormiría tranquilo si tuviera un Ministerio de Hacienda, el de Política Energética o el que se encarga de las Pensiones, en manos de PODEMOS, porque los consideraba incompetentes para llevar a cabo las políticas que había que poner en marcha. Herminio me dice que, por lo visto, sí que los ha considerado "capaces" para dedicarse al Consumo, o a Asuntos Sociales, o a Igualdad, lugares en los que han hecho alguna que otra atrocidad, creando esas situaciones de dos Gobiernos en uno, con críticas desde el propio gobierno al gobierno, sobre lo legislado, sobre lo debatido, etc.. Herminio me dice que el que no es de fiar, no es de fiar en nada.

El mismo que ha tenido una coalición que vivían en plena contradicción, es el que ahora critica otros pactos. "Consejos doy, que para mí no tengo" nos recuerda Herminio, sacando la memoria de ese refranero castellano que todos guardamos en un "cajón de nuestros recuerdos".

Herminio se marcha, tiene previsto ir hoy a la montaña, porque la playa le produce agobio, pero en la montaña hay aire puro y alguna zona de sombra donde recibir algo de fresquito. No le gusta quedarse quieto en casa. Aun tiene algo de agilidad en sus pasos, pero se le nota que tiene más fuerza en el "lado derecho".

Herminio es ajeno a que este fin de semana contrae matrimonio Tamara Falcó con Íñigo Onieva. Lo único que le pido al consorte es que no se le ocurra meter las manos en la bodega, y a ella que se cargue de paciencia... pero que si un día se quiere separar no tiene que contratar investigadores privados, que ya está la prensa pendiente del tal Íñigo, fotos incluidas.

Yo me dirijo al mercado, he visto el encierro esta mañana y me han dado ganas de comprar "viandas" para imitar el almuerzo mañanero que se dan en Pamplona. Estas fiestas siempre me producen emoción.

Disfruten del fin de semana, de la familia, de lo que tienen. Recuerden que vivir es hoy y ahora.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra