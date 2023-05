El dilema de los carriles bici en Elche ¿Qué dicen los alcaldables?

Unos los defienden, otros han encontrado en esta alternativa sostenible y ecológica un obstáculo para el tránsito fluido de coches en el centro del municipio

“Muy mal hecho, la verdad”, esta es la primera expresión que emite Sergio Ramos, un usuario de los carriles bici en Elche cuando se le ha preguntado acerca de su experiencia en ellos y la opinión que tiene.

Este estudiante ha optado por la bicicleta como su medio de transporte predilecto para trasladarse a diario entre su casa y el campus universitario donde cursa un máster, ya que además de que le significa un ahorro en gasolina, le permite mantenerse en forma. Aunque hace el comentario entre risas, termina diciendo: “Los ingenieros aquí no son nada inteligentes”.

En cambio, para David López, quien no es usuario de estas vías exclusivas para vehículos que no son de motor, no le parecen que estén mal.

"Mi movilidad está ceñida a ir andando o al uso del transporte público, pero no me parecen mal, no me parece que estén mal", dijo vehemente en conversación con periodistas de ES Diario CV. “A lo mejor pueden mejorar, pero sobre que se quiere ser una ciudad libre de humos, y a mí me apetece estar y caminar libre de humos, creo que es una buena decisión; ¿mejorable? Sin duda".

Carril bici en la avenida de Alicante. Fuente externa / Ayuntamiento de Elche

Desde su implantación como parte del plan de ciudad sostenible que promueve el gobierno local, los carriles bici ilicitanos han estado entre las alabanzas y las críticas.

Unos los defienden, entre ellos sus propulsores, el bipartito Compromís y PSOE, quienes los tienen entre sus principales acciones en el marco de transporte y movilidad sostenible, como parte de su plan de convertir Elche en una “ciudad verde”.

No obstante, otros, entre los que se encuentran usuarios y políticos de la oposición, han encontrado en esta alternativa sostenible y ecológica un obstáculo para el tránsito fluido de coches en el centro del municipio.

Ante el anuncio de la implantación de 25 kilómetros de carril bici en el Parque Empresarial de Torrellano, así como también la restauración de la pintura en el espacio que está reservado para patinetes y bicicletas de la avenida Alicante, este es uno de los temas que se retoman en la campaña electoral.

A la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Esther Díez Valero, quien además de ser responsable del proyecto desde su rol de edil, es también alcaldable por Compromís en Elche, ES Diario Comunidad Valenciana no tuvo la oportunidad de consultarle sobre las iniciativas que quiere seguir implementando en esta arista luego de las próximas elecciones del 28 de mayo.

Tras insistir por distintas vías desde principios de abril para que participara en la serie de entrevistas publicadas entre el 28 de ese mes y el 8 de mayo, fue imposible que se concediera una entrevista a nuestros periodistas para presentar a los lectores las propuestas que ofrece Compromís per Elche en este nuevo proceso electoral.

De igual forma que entre los ciudadanos, los candidatos a la alcaldía de Elche han mostrado posiciones totalmente opuestas frente a este tema. Carlos González, por ejemplo, es de quienes considera que su funcionamiento es uno totalmente normal.

“Se trata de favorecer el que los usuarios sigan utilizando en ese marco de normalidad y en la coexistencia con el vehículo privado”, ha agregado durante una entrevista con periodistas de ES Diario CV.

En tanto que el candidato del Partido Popular, Pablo Ruz, si bien, no está en contra, considera que se ha realizado una incorrecta instalación de carriles bici. Por ello, expone una revisión de los carriles bici, así como también el replanteamiento y la construcción de nuevos carriles.

Una solución adicional que propone es “desmontar algunos que han generado mucho tráfico desviado y, por tanto, mucha descompensación del fluido”.

Moisés García, quien va a las urnas en representación de la confluencia de izquierdas Unides per Elx (Podemos, Esquerra Unida, Alternativa Republicana y Alianza Verde), comparte el punto de vista de Ruz y sugiere que lo ideal sería emular a ciudades como París, Madrid, Barcelona y Valencia, “colocándolos a continuación de las aceras; pero claro, hay que ver en qué lugares y bajo cuáles condiciones se puede hacer”.

Sin embargo, el abogado y alcaldable por Ciudadanos en el municipio ilicitano, Eduardo García-Ontiveros, ha destacado que esta última opción no es viable, ya que “los carriles bici están subvencionados por Europa y si se eliminan los carriles, habría que devolver el dinero”. En cambio, propone desviar el tráfico y hacer las próximas construcciones de mejor forma.

“No puede ser que los ciclistas estén en contra de los carriles bici”, la afirmación la hace Carlos San José, quien además de ser docente y dedicarse a montar bicicleta en su tiempo libre, es el candidato por Contigo a la alcaldía.

Contrario al resto, ha expresado que empezaría el proyecto de cero, conversando con los entes involucrados (ciclistas, conductores y peatones) para conseguir un consenso.