Manipulando las risas de la semana

Parece que esta próxima semana vamos a conocer algo más de frío y algunas lluvias, en una importante parte de la geografía española. Si es así, yo pienso celebrarlo mojándome

Buenos días. Feliz fin de semana. El invierno empieza a ser una realidad, ya saben ustedes que esta estación es la única que aparece dos veces en el año, al iniciarse y al terminar. Una singularidad de una estación con mucho atractivo, cuando llueve, nieva o hace frío. Cuando no es así, se convierte en una cosa rara. Hace sólo unos días tuvimos una noche de invierno templada, una noche en la que las temperaturas estuvieron entre los 15º y los 16º. Parece que esta próxima semana vamos a conocer algo más de frío y algunas lluvias, en una importante parte de la geografía española. Si es así, yo pienso celebrarlo mojándome, luego me regañará mi mujer, pero yo lo hago.

La semana que se nos va nos ha dejado algunas "prendas". Una de ellas en la zona del Ministerio de Igualdad, en la que encontramos a una Secretaria de Estado que, en una "mesa redonda" organizada por PODEMOS, hizo bromas con las rebajas de las penas que ha propiciado la Ley de "Sí es Sí", como si no fuera cierto que éstas se producen y, como consecuencia, también la salida de algunos violadores a la calle. El comentario fue acompañado de risas, lo que ha molestado a la población en general y especialmente a las víctimas, que hoy se preguntan cómo se puede uno reír de temas semejantes. Su familia muy orgullosa de ella, porque sale monísima en las imágenes.

De la creadora de ME RÍO DE LO QUE ME DA LA GANA, llega ahora YO NO HE SIDO, YO NO HE SIDO

Pero ya saben ustedes, cuando un elemento de estos hace este tipo de declaraciones, en su entorno, enseguida hablan de palabras "desafortunadas" y encima ponen cemento y aquí no ha pasado nada. No piensen que eso supone una dimisión, algo que exigirían, indudablemente, si la individua fuera de un partido de los que ellos llaman de "extrema derecha", es decir, de los que no piensan como ellos. Las calles se habrían llenado de feministas gritando y sintiéndose agredidas por esas palabras. No sufran, lo ha dicho de una persona de izquierdas, no pasa "na".

Por si fuera poco lo que ya dijo, esta criatura, trasladó en la famosa red social Twitter que sus palabras habían sido "manipuladas", tachando de bulo, noticia falsa y manipulación, las imágenes y el sonido que recoge su aportación a la citada mesa redonda. Ahora sí, me apetece decirle a ella: "De la creadora de ME RÍO DE LO QUE ME DA LA GANA, llega ahora YO NO HE SIDO, YO NO HE SIDO".

En este terreno de la violencia de género, nos duele que haya salido de la cárcel de Lanzarote el hombre que mató a su esposa y que fue detenido hace cuatro años. Este individuo no sale por aplicación de la Ley del "Sí es Sí", este hombre sale por algo peor, porque la Justicia no ha sido capaz de juzgarlo y se han pasado los límites que la Ley admite para una prisión provisional. A esto es a lo que hay que dedicar recursos, a estas cosas concretas, no a tanto "chiringuito aguanta amigas", que es a lo que está dedicada gran parte del presupuesto de los 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad.

Hablando de cárcel, nos viene a la mente la noticia de esta semana, por la que conocemos que la Audiencia de Sevilla aplaza, finalmente, el ingreso de Griñán en prisión, hasta que se dé por terminada la aplicación de terapias contra el cáncer que padece. ¿Por qué? pues yo se lo explico, porque Griñán es de los "buenos" de la película. Está juzgado y condenado en firme, pero es de la zona de las personas con derechos. Si fuera del "lado oscuro", como lo era Zaplana, pues no tendría derecho a esto. Recordemos que Zaplana, no estaba juzgado, estaba en prisión provisional, no había sido juzgado y padecía y padece leucemia, pero, él no tenía derechos como Griñán, él era de otra "especie", pasó nueve meses en prisión, durante los cuales presentó una buena cantidad de informes que avalaban el peligro que corría si seguía en la cárcel, ninguno valía. Otro ejemplo de que la justicia no tiene color y es igual para todos.

Las últimas modificaciones legales propiciadas por Sánchez, nos han traído a la actualidad al autoexiliado Puigdemont. Vuelve, otra vez, el Supremo a redactar un auto de procesamiento, eliminando el delito de sedición, dejando la acusación en "desobediencia" y sostiene, el Juez Pablo Llarena, que las modificaciones del delito de malversación, no le son aplicables, con un razonamiento que si sigue adelante, puede sentar criterio para no modificar sentencias, en muchos casos y eliminar la bajada de condenas en aquellos que ya se juzgaron por malversación. Lo cierto es que en el auto, aprovecha el Juez para darle un "varapalo" al Gobierno, algo que no ha sentado bien en el entorno de Moncloa. Ya verán que le mandan un "jamón ibérico" al Juez y será pronto.

Les diré que las matemáticas son importantes también en la vida política. Lo digo porque estos días hemos asistido a la división de Ciudadanos, un partido que tiende a cero. Claro si usted divide cero entre dos, pues tiende a... la nada más absoluta. No hay peor camino para un partido que mostrar que está dividido, que no saben quién es su líder real y que, como consecuencia, no saben a dónde van y esto a unos meses de unas elecciones municipales, de comunidades autónomas y generales. No hacen falta videntes para poner número a su éxito en las próximas elecciones. En breve podrán ustedes leer el último éxito de Edmundo Bal: "No soy el lider, soy Mercadona"

La vida sigue y surgen noticias que nos hacen ver que no todo es política y que estamos deseando acercarnos a las "tonterías" intrascendentes, antes que ponernos a leer aquellas que tanto nos molestan, por su trascendencia económica, política o de los derechos. Buena muestra de esto es el protagonismo que ha alcanzado Tamara Falcó, porque ha vuelto con el novio que la "engañó", o la canción que Shakira ha lanzado contra Piqué y en la que uno puede leer letras de una "despechada" con mucha gracia, yo me estuve riendo un buen rato con muchas de sus expresiones. Algunas y algunos que la critican hoy, no recuerdan, por lo visto, a Julio Iglesias diciéndole a su Isabel aquello de: "Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo a los amigos que sin ti..." Desde luego, nada que ver con la gracia del caso actual, pero un ejemplo más de que los cantantes expresan sus frustraciones con lo que saben hacer, cantando.

Les dejo ya, para que puedan seguir haciendo su dieta y recuperar esa cinturita previa a las Navidades y que sigan haciendo ejercicio y que puedan seguir tonificando sus glúteos. Yo también estoy en ello, el jueves hice "un poco de padel", hice como con el COVID, me tomé paracetamol antes y después, no me pregunten ustedes por qué, pero yo lo hice.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra