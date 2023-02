Paseos matutinos hablando de la actualidad

En mis paseos matutinos, me he encontrado con Dña. Angelines, profesora jubilada, que me cuenta que es una privilegiada, cobra una pensión suficiente para vivir

Feliz fin de semana. Llegó el último fin de semana de febrero, se nos acaba el mes, en medio de un nuevo temporal que viene con frío y nieve en gran parte de la geografía española. En el Levante español vivimos inusuales días de frío, mezclados con alta humedad, lo que hace que estemos especialmente sensibilizados con las bajas temperaturas, menos mal que la Primavera está a la vuelta de la esquina.



En mis paseos matutinos, me he encontrado con Dña. Angelines, profesora jubilada, que me cuenta que es una privilegiada, cobra una pensión suficiente para vivir, nota las subidas del precio de los alimentos, pero es verdad que no ve en riesgo la posibilidad de alimentarse bien, pero siente que hay pensionistas que siguen peleando con el precio de la cesta de la compra, lo ve en la calle. El Gobierno se llena la boca diciendo que los precios han bajado y los números en las casas muestran lo contrario. Yo le comento a Dña. Angelines que veo cómo las facturas de los alimentos sí que han subido, mis visitas al mercado los sábados ya suman más de cien euros de gasto, hace tan solo un año, me sobraban veinte euros de media cada sábado. Mi visita al mercado pasa por la compra de fruta y verdura que pretendo que sea para toda la semana, paso también por un "puesto" en el que hay jamón del bueno, quesos especiales y algunos salazones y, de remate, me gusta pasar a ver a D. Francisco Mira, experto en aceitunas y otros encurtidos. Con todo esto he llenado mi carrito de la compra y me he despedido de unos ciento diez euros, en la actualidad.



Hace fresquito, Dña. Angelines lleva una bufanda preciosa, de color lila, me cuenta que es regalo de su hija y que le abriga mucho. Yo la miro y sé que lo que realmente le abriga es la familia. Hace unos días recibí la noticia de que mi familia crece, un familiar muy cercano va a tener gemelos... o mellizos, nunca sé muy bien qué diferencia hay, pero las lágrimas me vinieron a los ojos, porque me encanta ver que vamos a participar de otro privilegio, el de ver nacer y acompañar en su crecimiento a unos niños. Tengo la suerte de pertenecer a una familia que se quiere, se abraza y se besa en cada encuentro que hacemos, normalmente todos los fines de semana. Durante cada encuentro hablamos de cómo va subiendo la vida, aunque nosotros también somos unos privilegiados, lo podemos contar.



Mirar al futuro en familia no lo podríamos hacer si viviéramos en Ucrania, allí siguen en guerra, se cumple, precisamente en estos días, un año desde que empezó. No parece que vayamos a terminar con este horrible enfrentamiento en los próximos meses, Europa se prepara para meses de prolongada lucha bélica, porque Europa participa, aunque sólo sea apoyando a Ucrania, pero participa.



Sigo mi conversación con Dña. Angelines, seguimos hablando del "atrevimiento" de D. Ramón Tamames, que se va a presentar a una moción de censura promovida por VOX. Ambos lo hemos conocido como un preciado economista que llevaba la bandera del comunismo, hace ya algunas décadas. Dña. Angelines me cuenta que hay que tener mucho valor para subirse a la Tribuna del Congreso con casi noventa años, y yo le contesto que sin noventa años también hace falta valor, porque más allá de lo que son capaces de hacer y decir los políticos, ellos están forjados en un "acero" especial que resiste todo tipo de insultos en esos discursos que lanzan en los Plenos del Congreso, las personas normales no, cualquiera de esos insultos son como una bofetada con la mano abierta, que nos tira de espaldas a la primera.

Dña. Angelines hoy conserva parte de aquella belleza que tenía en sus tiempos mozos. Era una mujer morena, de muy buenas hechuras y con uno de esos rostros inolvidables, amplia sonrisa, ojos grandes y negros y una piel suave. Todo eso sigue estando, detrás de las arrugas que el tiempo ha querido poner en ella, como una pantalla que dice aquello de: "Confieso que he vivido".



Con su gracia natural me cuenta anécdotas mientras andamos. Anécdotas de una vida llena de planes, a pesar de su edad. Porque como dice mi mujer, para mantenerse vivos hay que tener planes, y ella los tiene. Dña. Angelines está preparando un viaje a Galicia y me cuenta que irá a Pontevedra y después a Santiago de Compostela, pero que todo lo que va contratando le va saliendo más caro que en otras ocasiones y volvemos a hablar de los precios, así que la conversación deriva en hablar de gastronomía económica y me explica cómo hacer unas "patatas a la riojana", económicas y sabrosas.

Llega el momento de despedirnos, me da un abrazo aunque probablemente mañana nos encontremos nuevamente para seguir hablando mientras andamos.



Yo también les dejo a ustedes, cuídense, hagan un ejercicio de gastronomía económica este fin de semana, verán que también deja un excelente sabor de boca y seguro que les trae recuerdos de la infancia, cuando nuestras madres hacían "ingeniería financiera" para mantener una familia numerosa con los salarios de entonces.



Amen, disfruten de la familia, quiéranse, cultiven el amor entre los suyos, porque así ganaremos una sociedad mejor.



