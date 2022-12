Como quien no quiere la cosa... llegó la Navidad

La noticia de la Navidad eclipsa cualquier otra información que en estos días carece de relevancia

Buenos días. Feliz Navidad. Como quien no quiere la cosa... estamos en Navidad. Como quien no quiere la cosa se celebró el "Sorteo", ese que siempre le toca a "los otros" Como quien no quiere la cosa, nos dieron la "cesta" con unos regalos y, como quien no quiere la cosa... la familia nos llama continuamente para que el "plan de Nochebuena" salga bien.

Y miramos a nuestro alrededor y vemos a los que están y también a los que ya no están, a esos que nos han dejado este maravilloso legado que es la familia, esos que nos educaron en el amor, esos de los que recordamos sus abrazos... abrazos que no se repetirán, pero que aun siguen llenando de sentido nuestras vidas.

Y, al pie del Nacimiento, pedimos al Niño Dios que nos ayude a dejar un poquito de nosotros en los demás, familiares, amigos, compañeros, conocidos, creyentes y no creyentes.

La noticia de la Navidad eclipsa cualquier otra información que en estos días carece de relevancia. En estos días deberíamos de recobrar todo el sentido común, apaciguarnos y poner en valor cuanto tenemos, cuanto somos, cuanto nos rodea.

Recobremos la alegría y hasta la capacidad de sorprendernos gratamente por lo que vemos en nuestras ciudades

Deberíamos generar nuevos propósitos, desde nuestra fe cristiana, desde nuestro modo de ver la vida, totalmente compatible con progresar, con evolucionar, con entender a los demás. A ver si, entre todos, somos capaces de "serenar" el "paisaje".

No quiero hacer mención hoy a nada que pueda poner sombra a la felicidad del tiempo litúrgico que vivimos. Lo que sí voy a poner es un poco de humor, pidiéndole a los usuarios de Instagram más partidarios de la Semana Santa, que se corten un poco, que no hago más que ver el paso de "El Prendimiento" en Sevilla y el pobre Niño está naciendo y lo primero que se va a cruzar en las redes sociales es con su "Pasión y Muerte", un poquito de caridad, por favor.

Recobremos, aunque sea por unas horas, la alegría y hasta la capacidad de sorprendernos gratamente por lo que vemos en nuestras ciudades. Cuando visito un Belén o cualquier motivo navideño, me gusta mirar la cara de los niños, esa sencillez con la que se dejan ilusionar, aprendamos de ellos.

Mi deseo para esta Navidad es que la generosidad del Hijo de Dios, hecho hombre, se siga trasladando de generación en generación y que nunca se pierda el Amor como fuente inacabable de ilusión por la vida y por hacer el bien.