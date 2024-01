En Argentina Miley y en España "Mi Ley"

Feliz fin de semana, felices lluvias a aquellos que las estén recibiendo y felices nieves para aquellos que las estén disfrutando. Desde este Mediterráneo en el que yo vivo, sólo puedo pedirle a la naturaleza que nos levante ya la "Ley Seca" que nos ha impuesto.



Esta escasez de aguas me hace acordarme de otros tiempos en los que caía un chaparrón y mis hijos, pequeños todavía, mirando el patio de la casa, inundado, cantaban: "¡Papá piscina bien!", mientras nosotros, mi mujer y yo, achicábamos agua como podíamos y por si acaso aquello era irreparable, yo le decía a mi mujer: "Si me lleva el agua, tú salva a los niños y recuerda que te he querido mucho". En fin cosas de cuando llovía. Por aquel entonces nadie le ponía nombre propio a aquellos fenómenos naturales, aquello, todo lo más, lo llamábamos "gota fría".

Ahora le ponen nombre, "Juan" se llama el que hoy está "paseando" por España y eso ha hecho mucho daño. Con nombre propio ya se creen importantes, ya son ellos los que mandan. Antes les decías "gota fría" y aquello decía: "¿Cómo gota? A que tiro más agua". Total que ya no es lo mismo, que nos quedamos con las ganas de ver correr el agua por nuestras calles.

He vivido alguna gota fría en Elche, donde una vez el agua estuvo a punto de llevarse mi coche. La prudencia hizo que tomara la mejor de las decisiones y eso me salvó. Algún otro desesperado que decidió no retroceder fue engullido por el agua y finalmente rescatado por la Benemérita, mientras los demás rezábamos para que no hubiera una tragedia.



De una de aquellas gotas frías me salvo un amigo, Baltasar. Me condujo por las calles de Alicante hasta llegar a mi casa y atravesamos sitios por donde el agua nos llegaba a las "partes nobles". Mi amigo Baltasar era un tipo sensible, pintaba y escribía poesía. Era un artista "incomprendido", no pasará a la historia por sus creaciones. A lo mejor descubren su arte dentro de cien años, son cosas que pasan con los que se dedican a esto.



A Baltasar lo conocí cuando yo era muy joven y jugaba a lo que llamábamos "futbito", en una pista de cemento en el Politécnico. Todos llegábamos por nuestros medios a jugar, los domingos por la mañana, menos Baltasar, que lo traía SEUR, porque era un "paquete". Yo no era el mejor, pero el pobre Baltasar era "cartón piedra" jugando. Pero aquella relación me llevó a conocer a una persona llena de generosidad para los amigos. Siempre tenía una visión sencilla de las cosas.

Esta semana se ha celebrado el Foro de DAVOS 2024, Baltasar les hubiera dicho cuatro cosas bien dichas. Les voy a resumir lo que es el Foro de DAVOS, es un encuentro de los que manejan el dinero en el Mundo, bien porque lo tienen, bien porque dirigen los negocios de los que lo tienen o bien porque dirigen la política de los países en los que está el dinero, en formato negocio, de los que tienen el dinero. Para disimular, ninguno de los asistentes habla directamente de dinero, pero todos dicen lo que van a hacer con él, de una u otra forma.



Se encontraba allí el nuevo Presidente de Argentina, Milei, a quien hay que oír con un "filtro" en las orejas, pues dice cosas que parecen muy lógicas, pero que a la hora de ponerlas en práctica no podemos dejar de tener en cuenta que una administración de una nación ha de tener en cuenta principalmente a las personas y que las políticas económicas no pueden olvidarse de esto nunca.

También estuvo nuestro Presidente, Sánchez, no el que manda que, como ustedes saben es Puigdemont, sino que el aparece como que manda, pues Sánchez fue el contrapunto a lo dicho por Milei, algo tampoco plausible, pues el capital no puede ver en riesgo su existencia por el hecho de que las políticas económicas de un país deseen que el dinero llegue a todos, incluidos los que no quieren aportar nada al bien común, algo que ya pasa en España. Como es un "bienqueda", todos le aplaudieron, pero vieron tras su figura, la de un socialista tendente al comunismo que abre la puerta a muchas incertidumbres futuras.



Paralelamente en nuestro país, lejos de DAVOS, la política seguía su curso con todo lo que este Presidente, al que yo he bautizado como "Mi Ley", está pariendo para conseguir que en las próximas semanas no se vuelvan a producir votaciones de infarto en el Congreso o en el Senado.



Así que tenemos que hay informes contradictorios de los Letrados del Congreso, uno, el impuesto por la Moncloa, que habla positivamente de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y otro, del resto de Letrados, que habla de que puede ser claramente inconstitucional. Así que el Gobierno sigue adelante, porque, como han demostrado muchas veces, les da igual lo que se diga, porque el Constitucional les espera con los brazos abiertos para darles el "SI QUIERO".



Entre tanto Yolanda, la Ministra de Trabajo, amenazaba con aprobar la jornada semanal de treinta y ocho horas y media y con poner límites a los salarios de los Directivos, es decir, intervención absoluta en las decisiones empresariales más básicas que afectarían a la fuga de empresas y talento, porque eso de poner límites o sancionar fiscalmente, como llegó a insinuar, a quien cobre mucho en la empresa privada, me parece de una dictadura sin precedentes.



La Vicepresidenta Teresa Ribera se ha pasado y ha dicho que el Juez García Castellón actúa de forma interesada políticamente, atacando, con estos comentarios, directamente al Poder Judicial, erigiéndose, desde el Gobierno, como la que realmente sabe lo que es justicia y lo que no. Estos comentarios han hecho que Moncloa salga a decir obviedades sobre la Justicia española, pero no ha desautorizado directamente a la "Ribera". Todo porque es posible que Puigdemont y algunos más sean procesados como "terroristas" por los hechos acaecidos con el "tsunami catalán" y esto dé al traste con los compromisos de amnistía que ha adquirido "Mi Ley".



La semana ha estado cumplidita. Carlos Sainz ha ganado su cuarto Paris Dakar, Carlos Alcaraz sigue siendo protagonista del tenis mundial y el Real Madrid se cayó de la Copa del Rey, no supo ganar a un rival eterno, el Atlético de Madrid, al que sólo una semana antes había doblegado en la Supercopa.



Así que, pensando en lo que haría mi amigo Baltasar en su sencilla interpretación de la vida, les sugiero aprovechar el fin de semana, descansemos y aprovechemos para disfrutar de nuestra gastronomía.

Recordando aquellas gotas frías, unas patas de pulpo con patatas, guisadas al modo más sencillo, podría ser un plato para celebrar el fin de semana, maridado con un blanco de la tierra. Yo a estos maridajes sumo la lectura de un buen libro, junto a la chimenea y eso me traslada la serenidad que necesito para seguir viviendo.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra