Con más color que el arco iris

Se cumplen, este fin de semana, diecinueve años del "11M", qué dura aquella mañana, cuánta desesperación y dolor, cuánta manipulación por parte de todos y no me dejo a nadie.

Buenos días, feliz fin de semana.

Se cumplen, este fin de semana, diecinueve años del "11M", qué dura aquella mañana, cuánta desesperación y dolor, cuánta manipulación por parte de todos y no me dejo a nadie. A algunos les faltó tiempo para poner en marcha la calculadora de los votos, no fueron un ejemplo de comportamiento solidario con las víctimas, destaparon tanta información que fueron la mejor ayuda de los terroristas que huían.



Esta madrugada, en una esquina del salón, me encontré a D. Bernardo, esa alma que aun no ha abandonado este Mundo, quizá porque la curiosidad le puede más que el deseo de natural de irse a donde corresponde. Así que anda vagando por mi casa y mi memoria, y se me aparece, de vez en cuando, para interpelarme por las cosas que ocurren. Hoy luce una bata de seda, con tonos azules y un pañuelo de tonalidades grises, pero muy claro, así que el conjunto le queda como siempre, elegante.

D. Bernardo me pregunta sobre cosas que va oyendo por las esquinas, porque las almas oyen, por lo que estoy viendo. Se ha enterado que hemos celebrado el ocho de marzo y con su natural curiosidad quiere conocer qué "Santo" es ese día. Yo le explico que es "el día de la Mujer", que celebramos que las mujeres están en este Mundo compartiéndolo con nosotros y por lo tanto tienen los mismos derechos y obligaciones, que son iguales ante la Ley porque lo dice la Constitución, pero algo más importante es que todos tenemos que tener claro que son iguales ante la vida, ante el día a día, ante el trabajo y ante el hogar. Hemos aprendido que los hombres no ayudamos a las mujeres, sino que asumimos nuestras responsabilidades en el hogar, en la vida familiar, en la educación de los hijos, en su cuidado, y las asumimos en la misma medida que lo hacen las mujeres.



Hay dos formas de celebrar el día de la Mujer, disfrutando o generando odio, yo me he decantado por la de disfrutar del día, felicitar a amigas más cercanas, agradecer el tiempo compartido en el trabajo y lo que aprendo de ellas... en fin, tenderles la mano siempre para seguir construyendo un futuro común sin diferencias. Otros han salido a la calle a insultar y generar odios, no creo que sea el mejor camino.

D. Bernardo me escucha atentamente y se sorprende, él viene de otra época en la que se vivían las cosas de otro modo. Le hablo de conciliación en el trabajo, de flexibilidad horaria, de padres y madres que adaptan horarios de trabajo para una mejor atención a los hijos, le hablo de trabajo remoto o teletrabajo y él, D. Bernardo, se ríe y me dice: "¿Eso quiere decir que tú estás aquí, pero trabajas allí?" y el solo se ríe, porque él piensa en cómo podría dirigir una "Corbeta" desde su casa, o un "Torpedero", que también tendría su gracia.

D. Bernardo me pide que le cuente algo más, de estos días, que le pueda sorprender y entonces saco el listado de los tipos de género que tiene que estudiar el que quiere opositar a los Cuerpos de Seguridad del Estado y empiezo por lo básico: "heterosexual, lesbiana, gay", su cara está entre la duda y la aprobación y sigo abundando en la materia: "transexual, bisexual, polisexual, pansexual, omnisexual, scoliosexual" y ya, D. Bernardo no me deja seguir, me pide explicaciones y le digo que así podría seguir hasta más de veinte tipos, siendo el último el "de sexo no ajustado", que significa que no cuadra con ninguno de los definidos. Me suelta su frase: "Menudo cacao tenéis. Así cómo va a crecer la población española". Y yo le mando callar claro, porque nos pueden acusar de "homófobos" y cosas similares, porque aquí, ahora, en España, cuando no estás de acuerdo con algo, te meten un delito de "fobia" y te "empapelan". Tengo una amigo que padece "claustrofobia" y se ha entregado voluntariamente en la comisaría de su barrio.

los políticos de izquierda se han dedicado a explicarnos a los hombres que tenemos que practicar sexo con nuestra mujeres aunque ellas tengan la regla

Y es que España ha cambiado y sigue cambiando. Nos lo ha explicado Patxi López con el caso "Mediador", nos ha dicho "Ya no hay caso, lo hemos echado del Partido", y ya está, se acabó, ya no hay caso... ¿Por qué? Porque lo ha dicho Patxi López y ya está. España va a mejor, sin duda.



Le cuento a D. Bernardo que esta semana los políticos de izquierda se han dedicado a explicarnos a los hombres que tenemos que practicar sexo con nuestra mujeres aunque ellas tengan la regla, porque hemos de satisfacerlas en las circunstancias que sean, mientras que otra política explicaba que no entendían cómo algunas mujeres preferían la penetración a la masturbación. Todo esto es porque nuestra vida sexual no puede ser como nosotros queramos o nos apetezca, tiene que ser como el Gobierno quiera y lo entiendo, cada día lo entiendo más. Y D. Bernardo me mira y me dice: "Estáis jod..." y yo le respondo: "D. Bernardo ve usted para qué nos educan sexualmente, para eso".



D. Bernardo, elegante, bien hablado, culto, me habla de cómo, en su época, se era galante con las mujeres, nunca se hablaba de sexo, había una moral estricta. Siempre me cuenta que era él quien paseaba del brazo de su esposa, Dña. "Margaret", seria y educada, estricta, mujer de militar que "daba la talla". ¡Qué tiempos! Pero claro, eran otros, otra época.



En esto estaba, cuando empezó a cerrar un ojo y después el otro y ya me he aprendido que cuando esto sucede, su imagen desaparece y apenas queda una sombra en el sillón.



Me pongo en pie y me dirijo a mi despacho, tengo que escribir mi crónica, mi opinión... hace ya tres años que empecé con esta costumbre que, inicialmente era diaria y que ahora dejo sólo para los fines de semana.

Disfruten de estos días que vienen con temperaturas altas. La playa será un buen lugar para descansar y un arroz marinero un buen motivo para unir a la familia.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra