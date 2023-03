Es fin de semana, descansen ustedes. Háganse unas "papas a lo pobre", que casan perfectamente con cualquier carnecita, incluso con un pescado a la brasa

Muy buenas. Feliz fin de Semana, el primero de marzo, el mes que nos devolverá a la alegría de la naturaleza y al amor desenfrenado que provoca la Primavera.

Cuando era joven, allá por la década de los 80, tenía clara la trascendencia de la vida, lo importante de cualquier cosa que hiciéramos, pero la juventud y la falta de experiencia, no me hacían ver lo efímera que era... que es. La vida es corta por más años que vivas y cuanto más consciente eres de que efectivamente esto se acaba, mejor aprovechas los días, las horas y los minutos.

Cuando digo que aprovechas mejor, no me refiero a lo que han hecho estos diputados y amigos del PSOE, de encerrarse en un hotel para disfrutar de un "catering completo", como lo definía en la radio el "Mediador", sino a aprovecharlo en positivo, haciendo cosas que te den satisfacción, por el enriquecimiento humano que suponen tus actos para ti y para tu entorno.

La vida es muy corta y no deberíamos dedicarla a acortar la vida de los demás, si lo tuviera en cuenta Putin, pararía esta guerra en Ucrania, por poner sólo un ejemplo, porque hay otros muchos conflictos armados, distribuidos por el planeta. Debe ser una pena levantarse por la mañana pensando que "mis decisiones" van a acabar con la vida de miles de personas en las próximas horas, es muy triste. Yo saldría corriendo para sentarme a ver cómo lo solucionamos. Quizá porque yo, o usted, no somos de este Mundo de "intereses creados"... de demasiados intereses creados artificialmente.

Siendo que no es una cuestión espiritual, ni de religiones, sino sólo de humanidad, de respeto por lo que supone cada individuo, como ser único, no dejo de preguntarme ¿por qué los padres de la FE, de las distintas religiones, no trazan un camino para "imponer " la paz y el respeto por la vida y, en lugar de eso, simplemente piden cada día que esto se acabe?. Estoy seguro de que algo más se podría hacer, se debería hacer.

A mis años, ya miro los comportamientos como espectador. Desde esa visión de espectador, veo falta de colaboración en la sociedad, para solucionar los problemas, poca implicación de los políticos en las mejoras de la sociedad y mucho hacer para asegurar el escaño. Lo he dicho muchas veces en mis círculos privados y, en ocasiones, hasta lo he escrito en algún artículo, no deberíamos llamar "oposición" a los que conforman una minoría en las distintas cámaras de representación del pueblo, deberían llamarse "colaboradores", porque no están ahí para oponerse a que las cosas se hagan, sino para colaborar en que todo esté mejor hecho. Si en una empresa nos proponemos recoger las ideas de todo un equipo para mejorar el destino de la misma, por qué en una nación no trabajamos igual, aportando las ideas de todos. Llegar a acuerdos para cimentar el futuro es fundamental. Lo contrario es inestabilidad para el presente e inestabilidad para el futuro.

Esa inestabilidad es la que ha llevado a FERROVIAL a llevar su sede fuera de España, porque no sabe qué va a suceder con la presión fiscal mañana, porque este Gobierno va dando bandazos contra la empresa en general, porque se ocupan de condenar a los que crean riqueza, de señalar con el dedo y generar odio hacia las personas que crean empleo en España y no se cortan en ponerles nombre y dedicarles adjetivos. Eso no genera un entorno estable y de seguridad para ninguna empresa ni para ningún inversor. El capital terminará huyendo.

Curiosamente, dentro de unos días, veremos cómo el Gobierno del PSOE saca adelante las "correcciones" a la Ley de "Sólo sí es sí", con la aportación de partidos como PP, Ciudadanos o VOX. Esto es lo que debería suceder de forma habitual, menos enfrentamiento y admitir, por parte del Gobierno, la aportación de los demás, para aprobar leyes que duren porque satisfacen las necesidades del ciudadano, no leyes que van a ser derogadas en el momento en que entre el siguiente partido a Gobernar.

Les dejo con marzo, que nos conducirá a las Fallas en Valencia, donde se intenta acallar el ruido que producen los casos de corrupción que rodean al Gobierno Valenciano. Las fiestas darán tregua, porque somos así, a veces somos un "país de charanga y pandereta" y olvidamos lo importante. Ponemos por delante la música y los cohetes, así somos los "valencianos".

Es fin de semana, descansen ustedes. Háganse unas "papas a lo pobre", que casan perfectamente con cualquier carnecita, incluso con un pescado a la brasa, como ejemplo de aportación a un plato principal desde los componentes más humildes, patatas, ajo y vinagre. Demuéstrense que la actitud supera o ayuda a superar los retos que nos pone la vida, porque lo contrario es ponerle más retos a la vida, que ya tiene un reto en si, es muy corta.

