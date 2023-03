“¡Aquí están las feministas!”: Elche se viste de violeta y marcha en el 8M

Mientras pasaban por la avenida de la Libertad, empezaban a gritar con tal ímpetu hasta erizar los pelos: “Tranquila, hermana, aquí está tu manada”

Adultos y niños de todas las edades, sin importar género o identificación sexual, coparon las calles de Elche la noche del 8M durante una marcha marcada por el feminismo y reivindicación por la igualdad en una conmemoración más del Día de la Mujer.

“No nos mires, ¡ú-ne-te!”, así decían al unísono mientras desde balcones y negocios salía la gente a apoyar o grabar la multitudinaria manifestación que inició en la Plaza de la Aparadora, en Carrús Oeste. Pero sus voces no eran las únicas que a gritos exigían protección contra la violencia de género, igualdad salarial y acceso a empleos dignos.

En los variados carteles y pancartas que se alzaban sobre las centenas de personas, se pudo leer frases como: “Ni un pas enrere”; “coverts o destapada, sempre empoderada”; “si eres mujer y practicas algún deporte profesional, agradéceselo a una feminista” y “queremos empleo, trabajo nos sobra”, "abolición de la prostitución", entre otras.

En algunos grupos estaba el intento de animar y vitorear consignas, pero no conseguían el apoyo de sus acompañantes, quienes en su mayoría se concentraban en conversaciones a la par que caminaban, como si su simple presencia y pancartas en mano fueran más que suficiente.

No obstante, mientras transcurrían la avenida de la Libertad, otras empezaban a gritar con tal ímpetu hasta erizar los pelos: “Tranquila, hermana, aquí está tu manada”, transmitiendo este sentir a otras mujeres que, a través de los ventanales de cafeterías y restaurantes en las calles Jorge Juan y Reina Victoria, se veían aplaudir en señal de apoyo a su género.

Fue al finalizar, en la Plaça de Baix, donde todas se hicieron una. Animadas por Samba Batucada, bailaban y coreaban “hoy es 8M”, antes de que sea leído el manifiesto en nombre de Assemblea 8M Elx, Coordinadora Feminista y todos los colectivos que fueron parte del encuentro: estudiantes, migrantes, aparadoras, madres, entre otros.

Previo a esta lectura, Lidia Gelardo agradeció la multitudinaria participación y sorprendió a todos al decir en valenciano que “lo que no se hace hoy, no se hace ningún día y yo no me espero”, antes de levantar su camiseta y mostrar sus senos.

El manifiesto, leído por una estudiante de periodismo y una defensora de los derechos femeninos, exigió la garantización de una vida digna a las mujeres con un sistema judicial que no desampare a las víctimas, sin brecha salarial entre hombres y mujeres, que terminen las investigaciones y tratamientos en el ámbito sanitario en los que no se les tienen en cuenta, entre otras reivindicaciones.

Más temprano

Fue al mediodía, también en la Plaça de Baix, cuando tuvo lugar el acto institucional del 8M en Elche, el cual cerró con un lanzamiento de globos violeta y una performance coreográfica a cargo de Danseu-vos, compañía de danza dirigida por Raquel Linares.

En la jornada estuvieron presentes el edil de Igualdad, Mariano Valera, miembros del Equipo de Gobierno, de la Corporación Municipal, representantes de entidades del Consejo de la Mujer y comunidades educativas de diferentes centros, quienes hicieron un llamamiento a intensificar los esfuerzos para desarrollar políticas a fin de fomentar el empleo, el empoderamiento y la educación para la igualdad de oportunidades y ampliar el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres.