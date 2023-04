El vértigo en periodo electoral

Feliz fin de semana. Nos asomamos al vacío de la campaña electoral para municipales y autonómicas. El vértigo se apodera de todos, porque lo que hay es un gran "espacio" en el que no sabemos qué nos vamos a encontrar. Unos dicen que PP y VOX arrasarán en varias Comunidades, otros dicen que la situación estará muy reñida y habrá que pelear hasta el último voto.



Lo cierto y verdad es que hoy se están esforzando todos en la "precampaña", para allanar el camino de la "campaña" y que los resultados den un "giro" y cambien el resultado de las encuestas allá donde nos les son favorables.



En ese camino nos encontramos cada semana con un "susto" nuevo. Ayer nos han aprobado la Ley de la Vivienda que, según Belarra, beneficia a todos los ciudadanos y eso no es cierto, porque hay ciudadanos propietarios que verán algo comprometido su futuro y habrá ciudadanos que viven de alquiler que verán cómo la oferta disminuye, que es lo que suele pasar cuando el Estado intenta controlar el "mercado".



Ahora, según esta Ley de Vivienda, tenemos "grandes tenedores" y "pequeños tenedores", en gastronomía, los tenedores de trinchar y los de postre, se "toparán" también los precios de los alquileres, especialmente en zonas tensionadas y se han preparado, en la Ley, una serie de herramientas para que, en cuanto sea publicada, el Gobierno tenga armas para confrontar directamente con el PP, en aquellas Comunidades Autónomas en las que éste gobierne, ya que la Ley deja en manos de las Comunidades, la declaración zonas tensionadas. Total, una maravillosa Ley para que sea un instrumento contra los rivales políticos del PSOE.

La semana fue como prometía, una vuelta a la normalidad. La Semana Santa dio paso a la Pascua de Resurrección y eso han procurado algunos, hacerle la Pascua al otro.

La titularidad de la Ley se la atribuyen todos, desde Belarra, hasta el propio Presidente, pasando por Bildu y Esquerra. Todos se han agarrado a esta "camiseta" y tiran de ella con fuerza, aun a riesgo de hacerla girones.



Entretanto descubrimos que las Ministras Yolanda Diaz e Irene Montero generan una nueva "payasada", en este caso en el B.O.E.. Ambas han modificado de manera contradictoria un mismo artículo legal, el mismo día, La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social ha sido modificada por dos redacciones diferentes, provenientes de la Ley Trans y la Ley de Empleo. Al final esto no va a ninguna parte, pero dejan al descubierto que son incapaces de comunicarse dentro del Ejecutivo, una de las peores cosas que le puede pasar a un Gobierno. Desde el punto de vista del ciudadano común, ambas publicaciones son casi iguales, pero desde el punto de vista de los juristas parece que hay diferencias, porque en una de ellas se incluye el aspecto de la salud como elemento discriminatorio en una entrevista de trabajo. Desde el punto de vista de un seleccionador con experiencia de décadas, ya les digo yo, que no representa ninguna novedad, nosotros sabemos qué hemos de valorar en un proceso de selección. En mi caso, además, se da la circunstancia de que no me gusta entrevistar a los candidatos, me gusta conversar con ellos, me gusta contarles cosas que nos preocupan del puesto vacante que deseamos cubrir y que me cuenten qué opinión tienen de su profesión, de sus experiencias, etc., en fin, lo que viene siendo conversar.



También esta semana hemos encontrado el argumento de "Cuidar Doñana", para atacar al PP Andaluz y especialmente a Juanma Moreno, al que la Ministra Ribera ha calificado de "Señorito", con un lenguaje tremendamente agresivo y violento contra el Gobierno andaluz, ignorando que el Gobierno de la nación es el que se comprometió a una política de trasvases, incumplida, además de autorizar, el mismo año pasado, la activación de pozos en Doñana. Hoy se rasgan las vestiduras, ponen el grito en el cielo y hablan de graves daños, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y necesitan atacar como sea y con los argumentos que sean. Por esto pienso que nos vamos a encontrar, en los próximos días, historias insospechadas, contra Andalucía, Madrid y Murcia, principalmente.



La semana nos trajo dos pérdidas irreparables. Nos dejó un literato, casi filósofo, hombre de medios y, a decir de los que le trataron, un enorme contenedor de cultura y culturas, Fernando Sánchez Dragó y, también se nos fue otro hombre relacionado con la televisión y la radio, un enamorado de la música, de la que sabía tanto como el que más, Carlos Tena, él nos enseño a entender aquellos "cambios de ritmo" que se iban produciendo en los 70 y los 80. La vida es así... siempre tiene un final.



Ustedes y yo tenemos otra visión del futuro, menos vinculada a los enemigos y más relacionada con los amigos y los familiares, así que levantemos los ánimos y dediquemos el fin de semana a homenajear a los que nos rodean.



Algunas ciudades, como Elche, y algunos pueblos de nuestra provincia celebrarán San Vicente el lunes próximo, así que tienen un fin de semana largo. La capital de la provincia no celebra San Vicente, pero el jueves tendrá la festividad de la Santa Faz, una fiesta muy especial para los que hemos sido "romeros" tantos y tantos años.



Disfruten de la vida, que ya ven ustedes que se acaba en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo en el cerrar de ojos.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra