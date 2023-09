Capitán de barco no puede ser cualquiera

Feliz fin de semana, ya hemos entrado en septiembre y septiembre entró en nosotros, ha sido acompañado de bajada de temperaturas y algo de agua. No obstante, los levantinos iremos a pisar la playa, sea como sea, porque es casi litúrgico en estas fechas.

Cuando cae algo de agua no puedo dejar de acordarme de los campos, de los agricultores, de la tierra, tan agradecida.

Mi vecino salía a la calle a mojarse, cada vez que llovía. El era de La Mancha. Aprendió a agradecer la lluvia con ese gesto, desde pequeño. Porque el agua era vida para las tierras, porque el agua presagiaba frutos... el olor a tierra mojada era el olor de la esperanza.

La vida lo fue moldeando a su antojo y terminó "varándolo" en este puerto, en el que nunca se encontró a gusto. No era hombre de asfaltos.

Serio y rudo que es como te suele hacer la tierra, pasaba siempre por tu lado y te saludaba, porque era lo que había aprendido en su pueblo, a saludar a las personas. Decepcionado muchas veces porque había quien no le devolvía el "buenos días". Enamorado del pan y del tocino, de las legumbres, de la carne de caza y de los quesos, porque esos aromas lo llevaban a calles empedradas por las que había transcurrido su niñez y su juventud, al aire de los campos.

A Manuel, que era como se hacía llamar, no le podías hablar de política, porque pensaba que era la profesión de los parásitos. Cuando tocábamos el tema me decía: "¿Te imaginas escoger un capitán de un buque por votación? ¿A dónde iría el buque?" Y reconozco que sus palabras no eran superficiales, tenían fondo. Ahora que él no está, porque Manuel murió humildemente y sencillamente y ahora estará formando parte de la tierra que tanto amó, vemos cómo la falta de preparación, la falta de estudios, la falta de formación, se va haciendo con puestos de gran relevancia... y así nos va.

En estos días, el deporte, que tantos valores transmite, ha sido noticia por la falta de valores de parte de sus dirigentes, momento que todos aprovechan para barrer para su "casa" política. Unos hablan de que el escándalo es fruto del "exceso feminista" y otros de que el escándalo es fruto del Impresentable que estaba como Presidente de RFEF y se enzarzan en una politización del tema y continuas descalificaciones, perdiendo el foco que es: "Esta persona no está preparada para representar a una Institución tan importante nacional e internacionalmente".

Hoy nos enteramos, también, que la Guardia Civil ha concluido en sus indagaciones sobre el "Caso Negreira" que, el arbitraje, no fue "imparcial" mientras este señor estuvo actuando. El Barcelona, con unos y otros vinculados al citado Negreira, desembolsó más de siete millones de euros. Los unos y los otros... "gentes sin escrúpulos".

El independentismo catalán sigue excitado en su campaña de "ahora vamos a por todas", presionando a Sánchez para que les conceda una "Amnistía" general, es decir, para todos aquellos que hayan tenido algo que ver con el "procés", de una u otra forma. Lo peor es que todos pensamos que lo van a conseguir, porque el afán de poder de Sánchez, está por encima de cualquier escrúpulo moral.

Ninguno de los medios que ha puesto el Ministerio de Igualdad para la lucha contra la violencia de género, parece dar resultado y sigue aumentando el número de víctimas. Este verano ha habido más que ninguno de los anteriores. No sale a hablar la Ministra de igualdad y pedir perdón por no conseguir los objetivos trazados, al contrario, lejos de pensar en rectificar la estrategia, se obstinan en seguir en el mismo camino.

Viendo estas noticias, vuelvo a recordar a mi vecino Manuel, Capitán de Barco no puede ser cualquiera.

Y así transcurren los primeros días de septiembre, dentro de eso que ahora llaman DANA y que viene a ser el tormentón de toda la vida. Sea como sea, aprovechen los días de descanso, disfruten de la familia y los amigos.

La gastronomía aconseja, en estos días de lluvia, unas migas del pastor, un plato lleno de tradición en esta España que encamina los días a las Ferias de la Virgen, que son el 8 y el 12 de septiembre, siendo de las más conocidas, la Feria de Albacete, del 7 al 17 de este mes y la Feria de Murcia, que ha comenzado ya, en honor a la Virgen de la Fuensanta y que se extenderá hasta el día 12. Les aconsejo que dediquen un día a conocerlas, vivirlas y saborearlas.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra