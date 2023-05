No es necesario ser sorda y bollera

Feliz fin de semana y feliz descanso a la mayoría de ustedes que, seguramente, estarán en ese periodo de "libertad" que nos dan el sábado y el domingo. Otros temen que lleguen estos días porque "viven" del descanso de los demás y esto les obliga a estrés en el trabajo, para poder cumplir con todos, por ejemplo a los trabajadores de la hostelería y restauración.



Hace unos días hablaba con un empresario de un restaurante y me decía que es "desbordante" lo que hay hoy día en consumo. Los fines de semana se han convertido en una carrera imparable de reservas de mesa, de doblar turnos de comida y de intentar que no falte producto. Porque en España somos así, si hace sol, nada mejor que celebrarlo con unas cervecitas y si llueve, nada mejor que juntarnos para tomar unas cervecitas. De momento la hostelería no se queja, les va francamente bien y no piensan en retirarse.



Hablando de "retirarse", esta semana hemos tenido algunas retiradas significativas. La primera y muy importante, la del ídolo de todos, Rafa Nadal, que probablemente está en ese punto en el que se concede una retirada para recuperarse, pero que si no lo ve claro, no volverá a los escenarios en los que ha visto sus más espectaculares victorias. En cualquier caso ya ha dicho que si vuelve, también será para un último año de competición y retirada. Una lástima, pero hemos de acoger la noticia como la realidad que la vida nos impone... el tiempo pasa.



Se retira también y de forma definitiva Joaquín, el jugador del Betis, lo anunció hace un par de semanas, pero esta última semana lo sacaron unos minutos y dio el pase del 3-0 contra el Rayo. Un genio en dar pases de gol, en partidos jugados en "Primera", en partidos "Ganados", etc. etc. Será una buena retirada. Tiene, además, el futuro ganado, la gente lo quiere, las "cámaras" lo quieren y la televisión está dispuesta a apostar por este "Joaquín ganador". Su desparpajo y su gracia gaditana lo hacen particular a la hora de contar anécdotas, sucedidos o chistes.



Dicen también, pero solo dicen, que se retiraban de la posibilidad de asumir cualquier cargo, si salen elegidos, los siete asesinos de ETA, que se presentaron en las listas de Bildu. Una aparente retirada táctica que ya les ha dado suficiente renta, con todo lo que se ha hablado de ellos. Los otros treinta y siete que también van en las listas de ese partido, que no han dicho nada y que tienen condena por pertenencia a banda armada, aunque sin implicación directa en asesinatos, sólo directa, porque indirecta la tienen toda, esos están callados, porque esos seguirán su camino de dominio de las instituciones públicas. Nadie quiere hablar claro de lo que se piensa de esto y de estos, sólo algunos se atreven y eso les lleva a ser criticados. Es el caso de VOX y es el caso de Ayuso en el PP. El resto hacen cálculos políticos sobre sus frases, por si denominar criminal al que lo ha sido, pueda quitarles los votos de cien ciudadanos.



Este Gobierno y sus "secuaces" son partidarios de quitarle una "medalla de oro" a un dictador muerto hace casi cincuenta años, o sacarlo de su tumba, pero incapaces de llamar "criminal" o "asesino" a quienes hace solo unos años descerrajaban un tiro en la nunca a un español, o ponían una bomba en un hipermercado. Esto último le puede restar votos o le puede restar apoyos para Gobernar y eso... eso es sagrado para nuestro querido Sánchez.



Nos hemos enterado de que Irene Montero piensa que para Valencia es necesaria una alcaldesa "Sorda y Bollera". Al menos esto es lo que dijo esta mujer, a pleno grito, en un mitin. Con todo mi respeto a quienes padecen sordera, respeto y cariño, porque tengo amigos que padecen hipoacusia y con todo mi respeto a las personas de orientación homosexual, y con igual cariño, me pregunto: ¿Es esta la cualidad de una persona que la puede hacer meritoria de una alcaldía? Y yo les digo que NO, que seguro que esa persona a la que se refiere la Ministra tendrá otras cualidades, como inteligencia para las cuestiones sociales, sensibilidad ante los problemas de los desfavorecidos, capacidad de gestionar dinero público, muy activa en movimientos cívicos, etc. etc. habrá tantos atributos que aprovechar de ella, que decirle "Sorda y Bollera" sólo puede definir la radicalidad nauseabunda de quien utiliza estos apelativos y que, además, si eso lo hubiera dicho otro político, la "Montero", hubiera pedido inmediatamente su cabeza, porque a utilizar estos adjetivos, sólo tiene derecho ella.



El agua está llegando a España, parece que va lloviendo en gran parte de la península, incluso en los lugares más secos. Todos dando gracias a Dios, aunque en algún lugar por su torrencial presencia, algún cultivo se está perdiendo.



Hablando de agua, esta semana le dieron un baño al Real Madrid, cayó por un cuatro a cero contra un Manchester City inapelable. Casualmente ese día se asomaron a muchas pantallas españolas miles de partidarios del Manchester, algunos de ellos no sabían que eran tan seguidores de ese equipo y descubrieron la alegría que les daba que este maravilloso equipo inglés marcara goles. Ustedes entenderán la ironía.



En el levante español seguimos contando con lluvias lo próximos días y unas temperaturas más propias de la Primavera. Es tiempo de seguir disfrutando de la fruta, cerezas, albaricoques y nísperos pueden formar parte de las ensaladas, recurran a algunas páginas de los prestigiosos Chefs de cocina y vean sus creaciones.



Feliz descanso.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra