Vegara: “Hay que devolver a Orihuela al lugar que se merece en la Comunidad"

"Estoy viviendo el sueño de tratar de ser alcalde de la capital de la tierra más hermosa, más generosa y más noble del mundo", apunta el candidato a la alcaldía en su proclamación.

El Partido Popular de Orihuela ha celebrado este viernes el acto de presentación de su candidato a la Alcaldía de Orihuela, Pepe Vegara, quien estuvo arropado por el presidente del PPCV, Carlos Mazón, el presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, así como la secretaria general, Ana Serna, alcaldes, portavoces de los municipios de la Vega Baja y centenares de personas que superaron todas las previsiones teniendo que habilitar el exterior del salón para que pudieran seguir el acto.

Vegara tiene claro que no va a parar “y no voy a parar porque tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que devolver a Orihuela al lugar que se merece dentro de la Comunidad Valenciana y, no digamos, dentro de la provincia de Alicante. La razón es porque lo reclaman los oriolanos y las oriolanas, lo dice su tejido económico, lo dice su río, lo dice la estación del AVE que nos hemos ganado a pulso… y, lo más importante, lo dice la historia de un pueblo que jamás se ha rendido, que jamás ha claudicado a los dictados de nadie y que nunca ha renunciado a marcar su camino o escribir su futuro. Lo dice Orihuela”.

El candidato popular se dirigió a todos los asistentes con el cariño que siempre ha tenido por Orihuela para la que siempre ha trabajado. “Yo no he hecho otra cosa en mi vida que trabajar por hacer más grande Orihuela desde todos los ámbitos de mi vida, desde la empresa, desde la cultura, desde la promoción del deporte, desde la fiesta y desde la defensa de nuestra identidad y de nuestra fuerza. Seguiré dejándome la piel por este pueblo, como siempre, esté donde esté, me pongáis, donde me pongáis, yo me seguiré dejando la piel”.

En una noche a la que se refirió en varias ocasiones como de muy especial para él, Pepe Vegara se presentó ante todos los asistentes para “agradeceros todo el cariño que me habéis demostrado cada vez que me tenéis delante. Porque si hoy estoy aquí viviendo el sueño de tratar de ser alcalde de la capital de la tierra más hermosa, más generosa y más noble del mundo, es gracias a ese cariño que me empuja a dar este paso, uno de los más importantes que he dado en mi vida”.

"Quiero ser el alcalde del mejor pueblo del mundo"

El candidato del PP a la Alcaldía de Orihuela agradeció a Carlos Mazón, “el próximo presidente de la Generalitat, que haya pensado en mi para brindarme la oportunidad de seguir dándolo todo por Orihuela, desde el sitio más privilegiado que es desde La Esquina del Pavo. Tenemos que recuperar un protagonismo (económico, social y cultural) que desde hace años tenemos un poco extraviado. Tenemos que volvernos hacia las pedanías, tenemos que conseguir que Orihuela, cada rincón de ella se sienta el centro Orihuela. Que nadie olvide que la vuelta a los puentes se puede dar en muchos lugares de Orihuela, que van desde la puerta del Casino al último confín de nuestro municipio, sea en la costa, en la sierra, en los barrios o el más lejano de nuestros diseminados. Desde la costa hasta Barbarroja, Orihuela tiene que cuidar a sus ciudadanos, uno por uno, todos tenemos que estar sintiéndonos que somos oriolanos, todos tenemos que sentir que somos Orihuela”

Vegara inicia su andadura política para conseguir que esta vocación sea la dedicación más noble del mundo. “La política no es lo peor, la política es lo mejor, la política es la ocupación más noble del mundo. La política es el arte de sentarte delante de una persona que piensa diferente a ti y llegar a un acuerdo para que se beneficie un tercero. No puede haber ocupación más noble. El problema viene cuando el que tienes enfrente no tiene ganas de dialogar o no está pensando en lo que tiene que pensar qué es en ayudar a los demás. El problema es cuando el que está metido en política está por intereses personales ahí es donde la política se prostituye y donde encontramos a algunas personas que están fuera de esta sala, os doy mi palabra de honor”.

"Te voy a pedir dos cosas"

Pepe Vegara resaltó los motivos que le llevan a ser alcalde de Orihuela. “Cada oriolano, cada alicantino, cada valenciano tiene que sentirse orgulloso de lo que es y llevar ese impulso a donde quiera que vaya. Desde la empresa, desde el ocio, desde la cotidianeidad, debemos alardear de lo que somos y proclamarlo. Somos oriolanos. somos alicantinos, somos valencianos digámoslo estemos donde estemos. Todos estos motivos son los que me obligan a estar aquí esta noche, estos son los motivos por los que doy el paso, por los que renunció a muchas cosas para ser alcalde de Orihuela y tengo muy claro que el mejor pueblo del mundo es el pueblo de cada uno y por eso yo quiero ser alcalde de Orihuela. Quiero ser el alcalde del mejor pueblo del mundo, no me imagino un reto mayor, no me imagino un trabajo mejor, no me imagino un honor más grande y por eso os pido ayuda, os pido aliento, respaldo, impulso y trabajo, sobre todo trabajo, para lograr una mayoría capaz de sacar a Orihuela y a sus vecinos del bloqueo interesado y lamentable en el que estamos inmersos”.

Continuó pidiendo tener la mayoría suficiente para que el Partido Popular gobierne en el Ayuntamiento de Orihuela porque cuando no hay mayorías las cosas no funcionan bien. “Tenemos que hablar con nuestros vecinos, tenemos que hablar con nuestros amigos, tenemos que hablar con nuestros compañeros y explicarles que la opción válida es el Partido Popular, la única opción es el Partido Popular y cada voto que no se deposite para el Partido Popular es un voto que estará perdido. Un gobierno fuerte es garantía de que las cosas van a funcionar de manera imparable y serena cuando las mayorías no son suficientes los problemas se enquistan y las cosas se atascan al final pierde Orihuela”.

Finalizó dirigiéndose a Carlos Mazón para decirle que a partir del 29 de mayo le va a exigir muchas cosas por Orihuela. “Fíjate si te voy a pedir cosas, y te voy a dar guerra, que vas a tener la tentación de cuando te llame decirle a tu gabinete que si viene el pesado de Orihuela por favor decirle que no estoy. También sé Carlos que esa idea se te va a ir pronto de la cabeza por dos motivos fundamentales: el primero es que Carlos Mazón sabe lo que es Orihuela, sabe lo que es la Vega Baja, quiere a Orihuela y quiere a la Vega Baja. Carlos Mazón es uno de los nuestros y, por eso, la idea de no recibirme o de no trabajar para Orihuela o de no estar a muerte con la Vega Baja se te irá de la cabeza”.