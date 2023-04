Pepe Vegara presenta candidatura electoral del PP en Orihuela

El listado incluye a dos independientes: Vicente Pina López, como número 7 y en el puesto 14 a Antonio Cerdán Erades.

El candidato a la alcaldía de Orihuela por parte del Partido Popular (PP), José Vegara, ha presentado este lunes la candidatura electoral para el próximo 28 de mayo por ese municipio.

De los nombres que figuran en la lista, solo se mantiene Víctor Valverde quien forma parte del actual grupo de concejales del PP en el Ayuntamiento de Orihuela, desempeñándose en las concejalías de Pedanías, Empleo y Agricultura. Su permanencia ha sido, según Vegara, como reconocimiento a su labor al frente de la gestora del PP.

En tanto que en el puesto número dos ha colocado a Agustina Rodríguez Navarro, quien ya ha estado en el Ayuntamiento de Orihuela como jefa de Servicios Sociales.

Los nombres que completan la lista son los siguientes:

1.- José Vegara Durá

2.- Agustina Rodríguez Navarro

3.- Víctor Valverde Sáez

4.- Matías Ruiz Peñalver

5.- Rocío Ortuño Cartagena

6.- Mónica Pastor Felices

7.- Vicente Pina López (independiente)

8.- Víctor Manuel Sigüenza Riquelme

9.- Noelia Grao López

10.- Irene Celdrán Ruiz

11.- Raúl Fernández Campillo

12.- María Pilar Fabregat Baeza

13.- Pablo Lorenzo Bregante

14.- Antonio Cerdán Erades (independiente)

15.- Nuria Masip Rubio

16.- Clemente Martínez Pardo

17.- Blanca Ángel Lucas

18.- Sonia Huertas Roca

19.- Carlos Rocamora Belmonte

20.- Andrei Donate Abellán

21.- Pablo Oñate Gil

22.- María Verónica Soto Sarabia

23.- Quentin Ghislain Botelberge

24.- José Manuel Simón Vegara

25.- Marina Pintado García

Suplente 1.- José Manuel Pastor Navarro

Suplente 2.- Tsanislava Stanislavova Hristova

Suplente 3.- Manuel García Andrés

Como se observa, el listado incluye a dos independientes: Vicente Pina López, como número 7 y en el puesto 14 a Antonio Cerdán Erades, de la formación Claro (Orihuela Costa).

Investigación judicial

Aunque el pasado viernes 21 de abril Vegara aseguró que el caso en el que ha sido señalado por dos supuestos delitos fiscales y contra la administración pública estaba archivado, este lunes ha reconocido que la causa sigue abierta. No obstante, dice no ser el responsable, sino que lo ha atribuido a un error de un operario de su empresa, la ITV de la Vega Baja.

“Hacienda denuncia nuestra empresa y como responsable solidario de las cuestiones de mi empresa, pues soy imputado igual que el resto de miembros del consejo de administración”, ha manifestado el alcaldable del PP en Orihuela.

Vegara ha explicado además que el hecho sucedió en 2007 y se trató de una gestión de un empleado.

“Al final lo que tiene que quedar muy claro es que no es ni siquiera una gestión mía no hay nada en el expediente que me ligue a ese caso porque no hay ninguna firma, ningún documento que me ligue a ese caso”, ha expresado Vegara antes de agregar que “cuando nosotros la detectamos (lo que hizo el empleado), pues evidentemente lo expulsamos de nuestra organización”.

No obstante, fue en 2011 que Hacienda denunció a la empresa y 2015 fue el año en que Vegara asegura se archivó la causa que actualmente vuelve a la palestra.