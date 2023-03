El Día del Padre seguirá siendo el Día del Padre

Creo que, en casa, este domingo, día del Padre, lo vamos a dedicar a hacernos un arroz con verduras y magro, en familia. Eso es toda una "litúrgia" con sus pasos y sus tiempos

Buenos días, feliz fin de semana. Marzo se ha llevado las nieves que febrero "cultivó", así hemos cambiado el abrigo por el bañador, la montaña por la playa y la pálida piel del invierno por el moreno que, en algunos casos, es casi veraniego.

Ustedes y yo, nosotros, pensábamos que la inflación era el mal de este tiempo, que nos iba a parar el crecimiento y que nos iba a dar mucho que hablar y que corregir, pero, de pronto, ha llegado la noticia de que tres bancos estadounidenses han caído y que el banco europeo "Credit Suisse" también se ha venido a bajo, por razones distintas a las de los americanos, pero ha caído. A parecer, esta tormenta, nos afecta en la bolsa, en la credibilidad del sistema bancario y nos trae recuerdos de épocas pretéritas. Lo peor llegó cuando Calviño, dijo aquello de que "nuestro sistema bancario...", entonces nos vino a la cabeza aquella frase de Zapatero: "Somos la Champions League..." y ahí empezó todo. En fin, recemos porque esto sea como una de las tormenta de las que nos avisa "Brasero" y ya está y se quede ahí.

En mis paseos matutinos con Dña. Angelines, ésta me dice que no quiere hablar de bancos, que se le pone muy mal cuerpo, y decide hoy lanzarme algunas frases reveladoras sobre la vida, en lugar de hablar del mundo financiero.

Con su normal sabiduría me dice que aquellos que hemos tenido una vida fructífera, que tenemos personas a las que amar y no sentimos amados, que hacemos cosas útiles para los demás y por lo tanto satisfactorias, tenemos como resultado más apego a la vida. Lo reflexiono y es totalmente cierto, a la vida, a lo que hacemos, a nuestro día a día, a nuestra familia y a nuestros amigos, tenemos un apego especial, no nos sobra vida, nos falta. Viviría dos o tres veces.

Estas tonterías me recuerdan a Yolanda Díaz pidiendo que abandonemos el concepto "Patria" para abrazar el concepto "Matria"

Dña. Angelines me pide que agradezca, todos los días, no ser ni famoso, ni millonario, porque eso me permite darle más valor a las personas y a lo que vivo con ellas, y tiene razón, porque desde este "lugar" de no famoso y no millonario, lo que cuenta son las experiencias con la familia, con los amigos, con los compañeros, etc. Vaya par de tortas matutinas que me acaba de arrojar, para reflexionar prácticamente todo el día.

Andando y aprendiendo, así es la relación con Dña. Angelines y con la vida.

El fresco de la mañana nos lleva a hablar del próximo 19 de marzo, día del Padre, San José, una fiesta grande para los que somos Valencianos, aunque sea de adopción. Nos viene a la memoria el comentario de una profesora que se ha hecho viral en las redes sociales, "Ya no se celebra el día del Padre, ahora es el día de la persona especial". Ella, que no sé quien es y además no me pica ninguna curiosidad, quiere pasar a la historia como la mujer que cambió la festividad del 19 de marzo. ¿Por qué lo hace? Porque hay niños que no tienen padres, tiene dos mamis, o son de familias monoparentales, por ejemplo, así, según ella, tampoco deberemos celebrar el día de la Madre, o el de los abuelos, porque hay niños que pueden no tener abuelos, por poner un ejemplo, o el día de la bicicleta, porque hay niños que no tienen. Lo absurdo está llegando al poder. Estas tonterías me recuerdan a Yolanda Díaz pidiendo que abandonemos el concepto "Patria" para abrazar el concepto "Matria". En fin Dña. Angelines piensa que un día volverá cierta cordura a nuestra España.

Dña. Angelines me cuenta que hoy está estrenando la rebeca rosa que lleva puesta. Cuadra su vestimenta con su estilo "amoroso", con la Primavera que ya se ha instalado en los árboles del paseo, que no entienden de calendarios, con el canto de los pájaros que nos vamos encontrando por el camino y con el azul de cielo que esta mañana se nos antoja especialmente precioso, quizá porque estamos en la puerta del fin de semana.

Nos despedimos y yo me dirijo a mi despacho, con ideas frescas, a escribir mi opinión del fin de semana, antes de que se me olviden. Tengo, además, la tentación de escribir y pedirle a Tamames que dulcifique la "moción" que está preparando, que no sirva para ver más crispación, que ya tenemos bastante, que sirva para la reflexión de todos. Yo pienso que es un señor mayor, con suficiente sabiduría como para dejarnos ese legado, el de la reflexión tranquila. Me gustaría oír un discurso lleno de silencios que nos ayuden a meditar, porque hay momentos en los que no hay que tener prisas para decir, sino serenidad para ayudar.

Creo que, en casa, este domingo, día del Padre, lo vamos a dedicar a hacernos un arroz con verduras y magro, en familia. Eso es toda una "litúrgia" con sus pasos y sus tiempos, en los que todos tenemos una función. Cocinar en familia nos ayuda a crecer en el amor, que es la mejor "medicina" que hay.

Diviértanse, disfruten, les deseo que la vida se les siga haciendo muy corta y feliz.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra