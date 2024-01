Pablo Ruz: "Para derribar la Cruz, antes me tienen que derribar a mí"

El alcalde de Elche se defiende de la instancia a retirar la Cruz del Paseo de Germanías por parte del Defensor del Pueblo: "Lo hace porque es socialista"

El alcalde de Elche acudió al programa TeleNit de TeleElx, el pasado 8 de enero, para comentar los primeros meses de la legislatura en la alcaldía ilicitana y hablar sobre los acontecimientos venideros en el año 2024. Ruz habló de que se está trabajando para sacar adelante los presupuestos: "Tenemos 57 millones de euros para poner en marcha para cumplir los tres aspectos que ostenta el propio presupuesto: gasto social blindado, poner en marcha distritos y cumplir con las inversiones".

La cruz del Paseo de Germanías, en el punto de mira

Uno de los highlights de la entrevista fue el esperado momento en el que el alcalde Pablo Ruz respondió a esa instancia, por parte delcDefensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que se pedía retirar la cruz del Paseo de Germanías. Dicha cruz, originariamente franquista, ya no cuenta con la placa retirada hace algunos años, en la que se podía leer: 'A los caídos por Dios y por España'. Ruz respondía a la pregunta de por qué no se retira la cruz y el alcalde alegó que la instancia a retirar la cruz era un tanto partidista, dado que el Defensor del Pueblo pertenece al PSOE: "El señor Gabilondo lo hace porque es socialista. Para derribar la cruz, antes me tienen que derribar a mí".