La Justicia da la razón a la víctima del ex de Oltra y condena a la Generalitat

La Conselleria deberá pagar 10.000 euros a Teresa y a Pedro por despedirles después de que la joven demandase al ex de Oltra por abusos sexuales.

El Juzgado de lo Social Nº1 de Elche a la que ha tenido acceso ESdiario condena a la Conselleria de Sanidad a pagar 10.000 euros a Teresa Tanco Muela, la víctima de los abusos sexuales del ex marido de Mónica Oltra, y a su entonces pareja. También a la "inmediata readmisión" en el puesto de trabajo como que desempeñaban en el Hospital de Torrevieja.

Teresa, a quien además recientemente la Generalitat le ha quitado la tutela de sus hijos, era auxiliar administrativo con antigüedad desde el 01-sept.-21, contrato de interinidad jornada completa y percibía un salario mensual neto de 1.592 euros. En 2020, tras la reversión pública del centro hospitalario, todos los trabajadores pasaron a formar parte de la plantilla de la Generalitat, excepto Teresa y Pedro. En total se subrogaron a 1.056 trabajadores de los 1.058 existentes. según detalla la sentencia. La Conselleria de Sanidad decidió no prorrogar sus contrato. Al día siguiente de producirse la reversión del servicio Teresa Y pedro acudieron al centro

hospitalario para interesarse sobre su situación laboral.

La justicia ha estimado la demanda presentada por ambos y declara la nulidad de los despidos sufridos. Pese a que la Generalitat debe pagar 10.000 euros, la defensa de la víctima del ex de Oltra plantea recurrir la sentencia porque no se ha aceptado la indemnización por supuestas represalias. Tal y como se formula en la demanda Teresa "como consecuencia de la denuncia sufrió una represalia consistente en que al tiempo de ser revertido el servicio sanitario de Torrevieja salud fueron los únicos dos trabajadores que no fueron subrogados de toda la plantilla".

Y es que justo antes de producirse la reversión pública del servicio sanitario, Teresa interpuso una denuncia a Luís Ramírez Icardi, entonces marido de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, por abusos sexuales sufridos durante el tiempo, que siendo menor de edad, estuvo bajo la tutela de la Generalitat Valenciana en el Centro de Acogida Niño Jesús. La sentencia recoge estos hechos con mención expresa a los "diversos procesos penales, uno frente al Icardi que resultó condenado, y otro frente a la señora Oltra", aunque en el fallo no se reconocen represalias.