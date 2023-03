Dónde darte un chapuzón durante la Semana Santa si estás en Elche

Tanto locales como extranjeros tienen entre sus destinos para Semana Santa las playas del llamado “oasis mediterráneo”.

El asueto de Semana Santa, periodo en el que los católicos recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazareth, es utilizado por muchos para el ocio y un espacio de descanso laboral y escolar.

Tanto locales como extranjeros tienen entre sus destinos para esa pausa, junto a amigos o en familia, las playas del llamado “oasis mediterráneo”: Elche.

Extensas, de dunas de arena fina y dorada, bañadas por el mar mediterráneo y en su mayoría vírgenes, el litoral costero ilicitano se encuentra separado por el término municipal de Santa Pola. Esta es la lista de las que puedes disfrutar:

Arenales del Sol

A 5 km del Aeropuerto Internacional Alicante-Elche y a 16 km de Elche, Arenales del Sol es catalogada como una de las más valoradas de la costa alicantina.

Está conectada con el paraje natural del Clot de Galvany, un humedal situado entre las zonas urbanas de Els Arenales del Sol (Elche) y Gran Alacant (en el término municipal de Santa Pola).

El Altet

Reconocida con bandera azul gracias a su calidad y accesibilidad, es perfecta para pasear en familia o en pareja por sus pasarelas, echarse bajo una sombrilla u observar desde la comodidad de una hamaca su amplia extensión de arena blanca.

Esta playa carece de edificaciones y está situada en un entorno de gran valor ecológico como son los ecosistemas de dunas del litoral; por ello, su acceso está limitado a los vehículos. No obstante, tiene zona de aparcamiento.

Playa El Altet. Fuente externa / VisitElche

El Carabassí

Extendida bajo la sierra de igual nombre, a la orilla de “El Carabassí” se llega caminando por pasarelas que discurren entre un entramado de dunas altas recientes, dunas fósiles y pinares de gran valor geológico y medioambiental.

Cercana a los saladares y humedales de Els Bassars y el Clot de Galvany, es considerada zona de protección ecológica por la diversidad de flora y fauna autóctonas que allí se alberga.

Es importante resaltar que tiene una parte catalogada como playa libre, apta para la práctica del nudismo, aunque en los días de mayor afluencia se observan bañistas de todo tipo, con y sin bañador.

El Pinet

Si buscas increíbles vistas de la Costa Blanca, puede que en la playa El Pinet las encuentres.

También se puede admirar el extenso pinar que tiene su prolongación natural, por el sur, en la costa de Guardamar del Segura y, por el norte, en el parque natural de las Salinas de Santa Pola.

Playa El Pinet. Fuente externa / Comunitat Valenciana

Aunque en la foto no se aprecie, parte de la playa está ocupada por chalés construidos en los años cincuenta, con restaurantes y hospedaje a la orilla del mar por los que vale la pena darse un paseo.

El Rebollo

Catalogada con bandera azul por ser una playa inclusiva, está entre La Marina y la desembocadura del río Segura, adentrándose al vecino término municipal de Guardamar del Segura.

Igual que la anterior, su paisaje combina dunas y pinares. En su camino de acceso hay un restaurante.

La Marina

Igual con bandera azul, tiene cerca un complejo vacacional de 70.000m2 que cuenta con bungalows, un parque acuático, piscinas temáticas, Spa Wellness Center, restaurante, bar, cafetería, sala de espectáculos, gimnasio, supermercado y pistas dedicadas al deporte.

Playa de La Marina. Fuente externa / Comunitat Valenciana

Disfrute seguro

Para el disfrute de estos recursos naturales durante la Semana Mayor, la Concejalía de Turismo y Playas ha dispuesto un protocolo que estará operativo del 1 al 10 de abril, de once de la mañana a cinco de la tarde.

Se trata de cuatro puestos de socorro en El Altet, Arenales del Sol, El Carabassí y La Marina.

Contará con la presencia de 15 personas diarias: un coordinador general, dos patrones de embarcación, 10 socorristas y cuatro técnicos sanitarios, que complementarán las dos ambulancias junto a dos embarcaciones de salvamento que cubrirán las playas de El Altet, Arenales y Carabassí, así como también El Pinet, La Marina y El Rebollo.

A ello se suman dos embarcaciones de salvamento, que atenderán las mismas playas que las ambulancias.

Asimismo, han instalado pasarelas y lavapiés, así como también papeleras, kioscos de hamacas y dos chiringuitos. No obstante, el concejal de Turismo y Playas, Carles Molina, ha explicado recientemente que estos servicios no pueden estar los 365 días del año porque “nuestras playas no lo requieren y así evitamos que elementos como las pasarelas estén expuestos a posibles temporales que causarían su destrozo”.