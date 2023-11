España entre carcajadas

Feliz fin de semana, feliz descanso.



"Prometo por mi conciencia y honor..." Así empezaba la toma de posesión de Sánchez, como Presidente del Gobierno. De fondo unas risas. El Rey no se pudo aguantar tampoco, hizo como si se sonara los mocos, para esconder una carcajada en el pañuelo. Los altos dirigentes que formaban esta comitiva de "bienpuestos" llegaban a volverse para esconder sus risas. Las lágrimas no podían ser ocultadas, porque es consecuencia de la risa en muchos casos.

El Presidente se volvió hacia ellos para decirles: "Bueno, vale ya", pero fue peor, todavía las risas fueron más fuertes. El Rey dijo que se tenía que ir a mear, porque cuando se ríe, se mea. Así hasta cinco veces tuvieron que repetir "la toma". Finalmente todos consiguieron contener "el cachondeo", intentando que el "rictus" fuera el más serio posible. No se olviden, fue en el quinto intento.



En ese mismo día Puigdemont tenía que comparecer ante el Tribunal de Cuentas, porque parece que se llevó dinero de los españoles, pudiera ser que lo malversara, es decir, que lo hubiera "trincado". Sin embargo, el muy "deshonorable" Puigdemont, decidió no asistir, porque de todas formas lo van a amnistiar. ¿Para qué seguir con esta "pamplina"?. Se levantó esa mañana y, mientras se cepillaba los dientes, la risa podía con él. Dos o tres veces puso el lavabo lleno de crema dental. Aun cuando se cepillaba esa mata de pelos, envidia de cualquier calvo acomplejado, le quedaba alguna que otra carcajada.



Todo esto pasa la misma semana en que el número tres del PSOE, Santos Cerdán, el que ha dado la cara para las negociaciones de Puigdemont, ha hecho unas declaraciones sobre la impresión que le causó el susodicho, diciendo que conoció a un Puigdemont distinto al que él tenía dibujado en la cabeza y refiriéndose a todo lo que ha pasado "el pobre" Puigdemont en estos años. Para dar explicaciones de lo que ha pasado con la amnistía, nos cuenta que cuando ellos, el PSOE y sus Ministros, decían que ésta era ilegal y no era viable, se referían a la que le presentaban otros partidos, no a la que ellos querían hacer. Hasta aquí llega el cinismo de estos tipejos. Aquí las carcajadas han sido mías.



Se están partiendo de risa los de SUMAR, porque PODEMOS pide una línea directa de comunicación con Sánchez. Yolanda Díaz los ha mirado a la cara y ha empezado a reírse hasta descomponer sus rasgos más atractivos. Ha pedido permiso para ir al baño y allí, ya más tranquila, ha soltado dos risotadas más, se ha quitado esas ojeras negras que deja el "rimel" corrido, se ha recompuesto y ha salido a contestar a Ione Belarra "QUE NO".

Con mucha educación, porque Yolanda es muy educada, le ha preguntado si conoce el dicho de "tener la sartén por el mango", a lo que Ione ha contestado "QUE SÍ", y Dña. Yolanda, con mucha exquisitez le ha dicho que, en este caso, PODEMOS se puede ir olvidando de todo, del mango y de la sartén, porque ella, Yolanda, lo que tiene es la cocina entera. Y entonces fue cuando le volvió a entrar la risa y se tuvo que ir al baño, nuevamente, mientras sus interlocutoras, Ione y Montero, se quedaban mirando y en silencio, hasta que se oyó el agua salir de la cisterna o, como decimos vulgarmente, se oyó tirar de la cadena.



Así entre carcajadas vamos viendo pasar la semana por la calle Ferraz, en la que todos los días hay disturbios y se convocan concentraciones. El PP también las convoca, pero no en Ferraz, en Ayuntamientos y lugares públicos, contra la amnistía, contra Sánchez y contra todo, mientras que esperamos que realmente empiece la legislatura y vengan todas esas leyes que nos prometen que vamos a tener dinero para cualquier cosa y que vamos a vivir mejor.



Los "ministrables" están todos pegados al teléfono, por si son llamados por su "Excelencia" para incorporarse al equipo ganador.



A quien llamará primero,

será a la Ministra Montero.

Para cuidar el "rebaño"

también llamará a Bolaños.

Sería una sorpresa que no pasara,

que llamara a Fernández Vara.

Y así una larga lista de gente

que querría formar parte

de este Gobierno entrante,

aunque ya lo fuera del saliente,

como la Señora Alegría

y tantos otros que añoran

vivir este duro calvario, este infierno

de ser Ministro de Sánchez,

el Presidente que se nos hará eterno.

Los "plebeyos" sabemos que vamos a tener que seguir trabajando, no pertenecemos ni a la "nobleza", ni a la hidalguía, así que nos toca luchar por cada minuto de nuestra vida y nuestra supervivencia. Nadie va a venir a regalarnos nada, no se olviden de esto.

Se marcha el veranillo de San Martín, entrará tiempo algo más frío y con él, con el frío, ya empezaremos a tener los primeros olores de la Navidad, que se acerca sigilosamente para hacernos olvidar los sinsabores de esta política y sus protagonista, en la que ellos, los políticos, sueltan carcajadas cada vez que cobran... ¿de quién y de qué se reirán?.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra