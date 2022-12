Se marchan los patitos, adiós al 22

Hemos vivido de todo con este Gobierno en este año, pararme en cualquiera de las barbaridades sucedidas sería una pérdida de tiempo

Buenos días, feliz fin de semana. Le decimos "adiós" a un año que voló. Después de los años pandémicos, éste ha sido un año de libertades. Nos hemos visto en la calle, sin mascarillas y celebrándolo todo. En todas las fiestas ha sonado aquello de "Hacía tres años que no celebrábamos...", así hemos tenido San Fermines, Fallas, Semana Santa, Hogueras, Misteri, Feria de Sevilla, de Málaga, de Albacete y de todas las ciudades importantes. Hemos tirado la casa por la ventana. Bien hecho, porque viendo lo que sucede en estos días en China y sabiendo que de allí se puede venir a España sin apenas controles de salud, nos podemos hacer una idea de a dónde podemos llegar, una vez que acaben las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Menos mal que estamos vacunados y reforzados. Igual si le preguntamos al Doctor Simón, nos indica que, ahora sí, habrá uno dos casos... pero va a ser por cada uno o dos habitantes, añadiría yo.

Políticamente podemos decir que ha sido el año de la constatación. Hemos constatado que a nuestro Presidente Sánchez, le da igual todo, si consigue perpetuarse en el poder. Lo decía el dimitido "Rivera": "El Plan Sánchez es perpetuarse en el poder apoyado por su Banda".

Hemos vivido de todo, con este Gobierno, en este año, pararme en cualquiera de las barbaridades sucedidas sería una pérdida de tiempo. Cojo un ramillete de lo último legislado. Se aprueba la bajada del I.V.A. para alimentos básicos, cuando hace solo dos semanas el plan de bajada del I.V.A. para estos alimentos, propuesto por el PP, era una forma de enriquecer a los empresarios del sector alimentario, mensaje repetido en distintos escenarios por el Gobierno de Sánchez. En sólo dos semanas, ha pasado de ser un truco de la Derecha, a ser una medida estrella, para ayudar a los necesitados. Se aprueba la Ley de impuestos especiales a los ricos, que se centra en las comunidades presididas por el PP, curiosamente, Galicia, Madrid, Andalucía y Murcia. Se aprobaron leyes para modificar la malversación, la sedición y, en el mismo paquete, el Constitucional logró parar otras que atentaban contra la independencia del Poder Judicial, por su forma de ser tramitadas, no por el fondo, lo que hace más grave la situación, es decir, no solo "Me quiero cargar la independencia del Poder Judicial", sino que además "Quiero hacerlo como a mí me dé la gana, saltándome todos los procedimientos legales establecidos para este tipo de modificaciones". Ya les digo yo que no se preocupen, cambiarán las formas pero conseguirán cargarse la independencia de Poderes.

Los Catalanes se rearman de acciones que, en boca de su Presidente, Pere Aragonés, van encaminadas a seguir con el 'Procés'

Mientras todo esto era tramado por nuestro Sánchez, en este año se ha pedido el ingreso en prisión de los condenados por el caso ERE en Andalucía, se ha investigado el caso AZUD en la Comunidad Valenciana, que implica, en su red, a multitud de políticos del PSOE y Gobierno Valenciano, pero aquí no dimite nadie, ni se mueve una sola silla. Nadie dice nada, incluso cuesta que en los periódicos salgan algunas noticias.

Los Catalanes se rearman de acciones que, en boca de su Presidente, Pere Aragonés, van encaminadas a seguir con el 'Procés', obra cúlmine de la "bravata catalana" y que, si nadie lo remedia, se llevará a cabo en los próximos años, créanme, sin lugar a dudas. Y tengo esta convicción, porque he oído a nuestro Presidente decir que "El Procés ya no existe, se ha acabado" y que "Nunca habrá referéndum de independencia", lo cual me pone en condiciones de decir que, entonces seguro que esto se cumple, dado el historial de negaciones que después se convirtieron en realidad, en la vida presidencial de Sánchez.

Hemos vivido deportes y espectáculos como si no hubiera un mañana. Nos han contado que la inflación subía un seis o un siete por ciento y nosotros... nosotros hemos ido a comprar y hemos pagado el doble, pero hemos hecho oídos sordos a todo y seguimos disfrutando. El Gobierno nos advierte que la situación económica empeorará y aquí todos los empresarios siguen dándolo todo, generando empleo y creando nuevos proyectos y, como no coló lo de "Notaremos la crisis en el segundo semestre", ahora nos atemorizan con que el primer trimestre de 2023, la crisis será notable. Da igual, los empresarios siguen peleando, no bajan los brazos, al contrario, multiplican.

Y así ha ido transcurriendo el año, algunos de ustedes se habrán divorciado, como Piqué y Shakira, que lo hicieron "porque la rutina se apoderó de sus vidas" y es cierto, cuando uno tiene millones y millones, llega la rutina, cuando no es así, como sucede en la vida del común de los mortales, el Banco se encarga de recordarnos que no podemos tener una vida rutinaria y la vida amorosa es mucho más "rica". También se despidieron con un abrazo "La Preysler" (siempre tengo que mirar cómo se escribe) y el escritor Mario Vargas Llosa, Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina, la discreta cantante Aitana y otros muchos que no han sabido utilizar la "silicona amorosa" para mantenerse unidos. Pero así es la vida.

El 2023 llegará... inexorablemente. La vida es así. Empezaremos a contar los meses, se sucederán las estaciones y las elecciones, porque será año de elecciones. Tendremos en el 2023 elecciones Municipales y Autonómicas en mayo y Generales, a final de año.

Y ustedes, y yo, seguiremos con nuestra vida, nos asaltarán noticias personales que serán mucho más importantes que cualquier otra y no estaremos en la "rutina", sino en el "lío", que es lo que nos va.

Me quiero despedir, como lo hice hace justo un año, cuando iba a entrar el 2022:

Tómense las doce uvas, piensen en los meses que cada una de ellas representa y planifiquen algo extraordinario para cada uno de ellos. No dejen que pasen sin dejar " huella" y, sobre todo, propónganse tener su pequeña y humilde, pero trascendental, historia de amor...

Yo les espero al otro lado de esta frontera ficticia de las doce de la noche del día 31 de diciembre. Si Dios me lo permite, seguiré dando mi opinión, exponiendo mis críticas y aplicando cierto sentido del humor. FELIZ AÑO NUEVO

Como siempre... servidor de ustedes,

Sergio Morales Parra