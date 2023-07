Banco Santander cumple sus objetivos y crece un 7% en el primer semestre del año

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, resaltó los avances logrados por la institución financiera durante el primer semestre del año en la ejecución de su programa de transformación, enfocado en mejorar la eficiencia. Al mismo tiempo, expresó la confianza de la empresa en alcanzar los objetivos establecidos para este año. Entre enero y junio, Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 5.241 millones de euros, algo más de un 7% en comparación con el mismo periodo de 2022.

En relación con los objetivos establecidos para este año, el banco tenía previsto lograr un crecimiento de ingresos de doble dígito, y ha alcanzado un sobresaliente 13% de crecimiento. Asimismo, se había fijado una ratio de eficiencia en el rango del 44% al 45%, y hasta el momento, ha conseguido un 44,2%, demostrando una mejora en su eficiencia. En cuanto al coste del riesgo, se había planteado mantenerlo por debajo del 1,2%, y durante el primer semestre ha logrado mantenerlo en un prometedor 1,08%. La ratio de capital de CET1, que debía superar el 12%, ha excedido las expectativas con un 12,2% a finales de junio.

