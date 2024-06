BBVA descarta comprar otro banco si no logra la OPA sobre Sabadell

Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA España, afirmó en la APIE que no planean comprar otra entidad si la OPA del Sabadell no prospera

BBVA no se plantea otro horizonte que no sea adquirir el Banco Sabadell. Así lo ha manifestado el country manager de la entidad en nuestro país que afirma no haber estudiado otra opción de compra en España si se malograse la OPA sobre el Sabadell. Creen desde la entidad vasca que los dos bancos son muy complementarios, que generarían sinergias innegables, que sería una buena cosa para los accionistas y que no hay motivos de peso para que las autoridades regulatorias echen para atrás el acuerdo pues ya en 2021, se realizaron los pertinentes ajustes de plantilla que siempre conllevan este tipo de operaciones.

Aunque ha coincidido en el tiempo, Peio ha descartado que la venta de 300 sucursales por 100 millones de euros se enmarque dentro de esta operación pues era un proyecto que ya venía de antes y que no debe influir en el resto de operaciones en marcha.

El ‘country manager’ de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha destacado este miércoles, que el banco está cumpliendo los objetivos de crecimiento, entre los que se encuentra incorporar 3,6 millones de clientes más en España y crecer en las principales líneas de negocio, como el segmento empresarial. La buena marcha del negocio también se ha trasladado a Italia, donde BBVA ha alcanzado ya 500.000 clientes.

El éxito de este modelo de banca digital ha llevado al banco a plantearse extenderlo a nuevos países.

En este contexto, Peio Belausteguigoitia ha subrayado el excelente desempeño de BBVA en España. En el primer trimestre del año se ha observado una evolución positiva en prácticamente todas las líneas de la cuenta de resultados. En cuanto a la actividad, mientras el sistema continúa desapalancándose, BBVA consigue crecer ligeramente, lo que se traduce en una ganancia en cuota de mercado.

Asimismo, Peio Belausteguigoitia, ha declarado que el crecimiento en clientes particulares va de la mano del crecimiento en pymes. Las pymes contribuyen significativamente al PIB nacional (+60%) y al desarrollo regional, fomentando la creación de empleo local y la diversificación económica. La necesidad de apoyarlas con soluciones financieras y servicios adaptados, que les permitan crecer y superar los desafíos económicos es vital. “BBVA quiere ser el banco de las pymes”, ha señalado, a la vez que ha destacado que la intención del banco es captar 80.000 nuevas pymes para este 2024 en España. Cabe destacar que en los cuatro primeros meses del año, el banco ha captado 51.000 pymes y autónomos en el país, un 10% máEl ‘country manager’ de BBVA en España ha puesto énfasis en el buen comportamiento del negocio en Italia. BBVA aterrizó en Italia en octubre de 2021 y desde entonces ha elevado su objetivo de captación año tras año, superando siempre sus previsiones. El banco estima que alcanzará los 600.000 clientes este año, objetivo que prácticamente ya ha conseguido a mitad de año, tras captar a 500.000 clientes en el país.

Peio Belausteguigoitia ha explicado que, animados por la senda de éxito que ha registrado el banco en Italia, trabaja actualmente para abrir un nuevo mercado en Europa. En concreto, el equipo está trabajando para lanzar una propuesta de banca digital en Alemania a lo largo de 2025.

También ha señalado que la experiencia de Italia, donde el banco ha alcanzado la cifra de medio millón de clientes, “nos anima a seguir trabajando para dar alternativas de banca digital universal de calidad a más clientes en Europa”.

Por último, ha puesto el foco en la innovación y la eficiencia que trae consigo la IA generativa, que sirve para optimizar procesos, mejorando la experiencia del cliente hiperpersonalizándola y reforzando la seguridad. El ‘country manager’ ha adelantado que BBVA en España tiene previsto desarrollar alrededor de 100 proyectos de GenAI, desarrollados por un equipo de 4.000 científicos e ingenieros de datos y con acuerdos estratégicos como el anunciado recientemente con OpenAI para desplegar 3.000 licencias de ChatGPT Enterprise entre los empleados.