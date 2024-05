Eli Lilly invertirá 5.300 millones de $ más en producir fármacos para adelgazar

Según un estudio publicado en The Lancet en 2024, más de 1.000 millones de personas sufren obesidad en el mundo. Adelgazar es un negocio, de ahí que la farmacéutica Eli Lilly invertirá 5.300 millones de dólares extra en fabricar fármacos para perder peso.

Con la nueva inversión, Eli Lilly ha destinado un total de 9.000 millones de dólares a la planta de Lebanon en Indiana, la mayor cantidad que ha invertido en una fábrica en sus casi 150 años de historia.

Eli Lilly ha anunciado una nueva inversión de 5.300 millones de dólares para su planta de fabricación en Lebanon, Indiana. Esta cantidad se suma a sus inversiones anteriores, superando el doble de lo inicialmente destinado. Esta expansión tiene como objetivo responder a la creciente demanda de sus tratamientos para la pérdida de peso y la diabetes .

La reciente inversión de Eli Lilly se destinará a aumentar la producción de su popular medicamento para adelgazar, Zepbound, y su tratamiento para la diabetes, Mounjaro. La compañía ha experimentado una demanda que ha superado ampliamente la oferta en el último año, lo que ha llevado a una escasez en el mercado estadounidense. Esta situación ha impulsado a Eli Lilly a destinar importantes recursos para ampliar su capacidad de producción.

Con la nueva inyección de capital, la inversión total de Eli Lilly en su planta de Líbano asciende a 9.000 millones de dólares . Esta cifra representa la mayor inversión en fabricación de la compañía en sus casi 150 años de historia .

David Ricks , director ejecutivo de Eli Lilly, destacó la importancia de esta expansión para la producción de ingredientes farmacéuticos activos (API) para Zepbound y Mounjaro.

Se espera que la planta de Lebanon comience la producción de medicamentos a finales de 2026 , con una ampliación de sus operaciones hasta 2028. Eli Lilly había anunciado inicialmente sus planes para construir nuevos sitios en Indiana en 2022.

Esta planta específica aumentará la capacidad de producción del ingrediente activo de Zepbound y Mounjaro , conocido como tirzepatida. Estos medicamentos, denominados incretinas, imitan ciertas hormonas intestinales para suprimir el apetito y regular el azúcar en sangre.

La nueva instalación de Eli Lilly en Lebanon no solo producirá Zepbound y Mounjaro, sino que también incorporará las últimas tecnologías y automatización para maximizar la eficiencia, seguridad y control de calidad. Según Ricks, este campus con múltiples sitios fabricará los medicamentos más avanzados de la compañía, respaldando el crecimiento de su portafolio.

La planta de Lebanon empleará a 900 personas, incluyendo ingenieros, científicos, personal operativo y técnicos de laboratorio.

Desde 2020, Eli Lilly ha destinado más de 18.000 millones de dólares para construir, ampliar y adquirir plantas de fabricación en Estados Unidos y Europa. Además de la planta en Lebanon, Eli Lilly está desarrollando otros sitios en Indiana, Carolina del Norte, Irlanda, Alemania y una planta adquirida recientemente de Nexus Pharmaceuticals.

Los inversores han recibido con agrado estas expansiones, reflejadas en la mejora de la perspectiva de ingresos anuales de Eli Lilly en 2.000 millones de dólares.

Esta confianza está basada en la capacidad aumentada de producción de Zepbound, Mounjaro y otros medicamentos incretinas. Desde su lanzamiento en Estados Unidos a finales de 2023, Eli Lilly ha vendido más de 1,2 millones de recetas de estos tratamientos. Incluso la demanda ha estimulado las falsificaciones, de medicamentos, por eso el CEO de la empresa, David Ricks, lo denuncia en redes sociales.

“People are putting this in their body and they think they’re getting Mounjaro or Zepbound. They’re not. They are getting something from a foreign laboratory… unapproved, uninspected by the FDA,” says @EliLillyandCo's David Ricks on counterfeit GLP-1 drugs. “This is dangerous.” pic.twitter.com/7LC7iOOdok