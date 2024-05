BBVA y Sabadell se enfrentan a la decisión crucial de su posible fusión

El consejo de Banco Sabadell se reúne hoy para evaluar la oferta de fusión presentada por BBVA, que incluye la integración de tres miembros del consejo de Sabadell en el de BBVA.

El consejo de Banco Sabadell se reunirá hoy, lunes 6 de mayo, para evaluar la oferta de fusión de BBVA. Tienen tres opciones: aceptar la oferta tal como está, rechazarla por completo o abrir negociaciones para mejorar las condiciones propuestas.

BBVA propuso intercambiar una acción nueva de su emisión por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell. Esto representa una prima del 30% sobre el valor de las acciones de Sabadell al cierre del mercado el 29 de abril.

La decisión del consejo dependerá de varios factores, como la prima ofrecida, las sinergias potenciales, la estrategia a largo plazo y los riesgos involucrados en la fusión.

La oferta de fusión de BBVA incluye la propuesta de agregar tres miembros del actual consejo de administración de Banco Sabadell al consejo de administración de BBVA, en roles no ejecutivos. Estos miembros serían seleccionados en acuerdo mutuo entre ambas entidades.

Además, la sede actual de Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) se mantendría como una de las sedes operativas de la marca BBVA después de la fusión.

La marca Banco Sabadell podría seguir utilizándose junto con la marca BBVA en ciertas regiones o áreas de negocio donde sea estratégicamente beneficioso hacerlo.

En cuanto a posibles ajustes de plantilla, BBVA indicó que "en la integración de las plantillas se respetarían en todo caso los principios de competencia profesional y mérito, sin la adopción de medidas traumáticas o que afecten singularmente a los empleados con origen en una de las dos entidades".

Potencial impacto y alcance de la operación en el sector bancario

En términos de capitalización bursátil, la fusión entre BBVA y Banco Sabadell daría lugar a un grupo con un valor en el mercado de 73.000 millones de euros, según las valoraciones actuales de ambas entidades. Este valor situaría al nuevo grupo muy cerca del valor de mercado de Banco Santander, que supera los 74.000 millones de euros, y casi el doble de lo que CaixaBank capitaliza, que es de 37.500 millones de euros.

Esta no sería la primera vez que estos dos bancos consideran una fusión. Ya en 2020, discutieron la posibilidad, pero no llegaron a un acuerdo sobre el intercambio de acciones y abandonaron las conversaciones. BBVA había intentado esta operación después de vender su negocio en Estados Unidos al banco PNC Financial por 11.600 millones de dólares.

Si esta operación se llevara a cabo, podría descartar otra transacción que había sido objeto de rumores recientes en el mercado: la adquisición de Unicaja por parte de Banco Sabadell, algo que este último ha negado varias veces.

En cuanto a los números, la entidad resultante tendría activos globales de 1,037 billones de euros, con 801.690 millones de euros correspondientes a BBVA y 236.135 millones de euros a Banco Sabadell, según datos del primer trimestre del año. En España, los activos se valorarían en 637.461 millones de euros, con 452.227 millones de euros de BBVA y 185.234 millones de Banco Sabadell.

El nuevo banco tendría 7.326 oficinas en todo el mundo, de las cuales 5.912 serían de BBVA y 1.414 de Sabadell. En España, habría 3.084 oficinas, con 1.881 de BBVA y 1.203 de Sabadell.

En cuanto a empleados, el grupo conjunto tendría 140.776 trabajadores, de los cuales 41.634 estarían en España.

El interés en esta posible operación surge justo después de que ambas entidades informaran al mercado sobre sus resultados del primer trimestre. Banco Sabadell reportó un beneficio neto de 308 millones de euros, un aumento del 50,4%, mientras que BBVA registró ganancias netas de 2.200 millones de euros, un aumento del 19,1% respecto al año anterior. Los ingresos totales de ambas entidades hasta marzo fueron de 9.662 millones de euros, con 1.444 millones de euros para Sabadell y 8.218 millones de euros para BBVA.

El mercado laboral anticipa con interés el desenlace de las negociaciones entre ambos bancos, consciente de que la falta de ejecución de esta operación no sería una sorpresa, dado que una oferta similar en 2020 no prosperó.