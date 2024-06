"Garamendi: Si el Gobierno quitara la ideología se funcionaría mejor"

El presidente de la CEOE, a preguntas de Esdiario sobre el actual Ejecutivo y la forma tan exótica que tiene de relacionarse con los empresarios y la patronal responde claramente.

El presidente de la CEOE ha asegurado en los cursos de verano de la Menéndez Pleayo que para que la economía española funcione hace falta tranquilidad, moderación, acordar con independencia, tener sentido de Estado pues así lo indica entre otras cosas el artículo 7 de la Constitución que es el que regula el funcionamiento de la patronal.

Acorde a esto debería actual el Gobierno pues en economía lo fundamental es la confianza, asegura Garamendi. La industria española debe ser apoyada para que gane cada vez más peso en el PIB así como la internacionalización de las empresas. Que desde la crisis de 2008 han multiplicado su presencia internacional.

Sin embargo, el presidente de la patronal se encuentra que en demasiadas ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia a los medios cosas que no están dentro del diálogo social sino del monólogo. "Acudir a reuniones donde ya sabes lo que te van a decir, con planteamientos ideológicos y en los que si te opones vas a sufrir ataques, no es la formula que lleva a puntos de consenso", comenta con sorna.

Además, nos recuerda que siempre se habla de grandes empresas cuando el 98% de nuestro tejido lo componen, pymes, micropymes y autónomos. Son ellas las que luego van a tener que cumplir las demandas de un Gobierno que obvia que cada vez hay más absentismo laboral, que no se encuentran los perfiles que buscan las empresas porque no los hay. Que se empeña en que haya paridad femenina, cosa muy buena, pero sin olvidar que si no hay mujeres suficientes para cubrir los empleos que se demandan no habrá forma humana de compaginar ambas realidades.

El Gobierno no puede ser quien diga cual va a ser el final de una negociación pues entonces claramente no se está escuchando a las dos partes. También se le preguntó por su cuestionada por algunos foto con el presidente argentino Milei. Sosegadamente Garamendi recordó que es un presidente elegido democráticamente, que se reunió con él como hace con infinidad de presidentes y mandatarios de otros países y compañías que se lo solicitan y sobre todo, que no se habló de política.

Pero de lo que sí se habló es de las miles de empresas españolas que están allí, somos el segundo inversor internacional en Argentina, de cómo han estado durante años los intereses españoles amenazados en el país andino y ahora hay un inquilino en la Casa Rosada que pregunta de qué forma se puede ayudar a España para que siga invirtiendo, cuales son las necesidades de nuestros emprendedores allí y de qué forma se puede colaborar para que las cosas mejoren.