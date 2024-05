El Sabadell se desploma en bolsa tras rechazar la fusión con el BBVA

Banco Sabadell denegó la oferta del banco BBVA después de recibir un ultimátum que consideraron inadmisible

Banco Sabadell denegó ayer la oferta del banco BBVA, después de recibir un ultimátum que consideraron inadmisible. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el presidente del BBVA, Carlos Torres, envió un correo electrónico el domingo por la noche a su homólogo en el Banco Sabadell, Josep Oliu, indicándole que no había posibilidad de mejorar la oferta y que debían aceptarla tal como estaba. Torres argumentó que la oferta ya era bastante generosa y que estaba perjudicando la valoración de la acción en Bolsa, por lo que la aceptación era la única opción. Sin embargo, para Oliu, la propuesta del BBVA no era vinculante ni definitiva, y no permitía ningún margen de negociación. Este ultimátum ha sido considerado inaceptable por parte del Banco Sabadell.

Tras el rechazo de la fusión, las acciones de Banco Sabadell sufrieron una caída de casi un 3,4%

A las 9:30 de la mañana del día de hoy, las acciones de Banco Sabadell experimentaron una caída de casi un 3,4% en el mercado bursátil este martes. Banco Sabadell consideró que seguir su camino independiente generaría más valor para la entidad, a pesar del impulso inicial que experimentó BBVA en Bolsa tras la presentación de la oferta.

En la apertura del mercado, las acciones de Banco Sabadell cayeron un 3,36%, liderando los descensos del Ibex 35, pero luego moderaron su caída alrededor del 1,56%. Mientras tanto, BBVA registró un aumento del 1,68% al inicio de la jornada, pero luego redujo su impulso al 1,46%.

El consejo de administración de Banco Sabadell expresó su confianza en la estrategia de crecimiento de la entidad y en sus objetivos financieros como entidad independiente, considerando que esta estrategia generará más valor para sus accionistas. La oferta presentada por BBVA fue calificada como "no solicitada, indicativa y condicionada" por parte de Banco Sabadell.

Sabadell ha completado más del 15% de su programa de recompra de acciones

Pero al rededor de las 1 1:36 horas, Banco Sabadell ha continuado con su plan estratégico y ha avanzado en su programa de recompra de acciones. Hasta el momento, ha completado el 15,46% de este programa, que tiene un valor total de 340 millones de euros, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Específicamente, Banco Sabadell ya ha recomprado 30,5 millones de sus propias acciones a un precio promedio de 1,7643 euros, lo que representa un gasto total de 52,6 millones de euros. En la última semana del programa, la entidad destinó 29,6 millones de euros para adquirir aproximadamente 16,8 millones de acciones adicionales.

El objetivo de Banco Sabadell es recomprar acciones propias por un monto máximo de 340 millones de euros, procurando que el precio máximo por acción no exceda los 2,20 euros, valor que corresponde al activo tangible por acción al cierre del ejercicio fiscal de 2023.