Mapfre pide que haya equilibrio entre regulación y competitividad en la IA

Elena Sanz, CEO de Mapfre, destacó en la UIMP que la IA necesita un equilibrio entre regulación y competitividad: ni vale todo ni se puede ser muy estricto

Mapfre ha querido traer a la universidad Menéndez Pelayo la adaptación de las aseguradoras al mundo de la IA.

Convencida de las enormes potencialidades que tiene la inteligencia artificial una tecnología transformadora que viene para quedarse como por ejemplo en el sector del automóvil en el que ayuda de manera decisiva a elaborar los partes.

Hay que formar a la IA para que no tengan ningún tipo de sesgos y que haya un claro equilibrio entre la seguridad y privacidad de los clientes y la ética a la hora de utilizar el volumen tan grande de información que se genera.

La inteligencia artificial puede generar un valor añadido adicional de 55.000 millones de euros de aquí a 2030 con un volumen de negocio en su conjunto que puede superar los 282.000 millones de euros.

Las pymes ya lo están incorporando aunque Sanz advierte de que deben ser los organismo públicos y Europa la que a través de fondos públicos ayuden a las empresas más pequeñas a acoger esta disruptiva tecnología.

La clave, dijo la CEO de Mapfre descansa en que haya un equilibrio entre regulación y competitividad, para que no se pueda hacer cualquier cosa pero que no se pongan tantas trabas que limiten la competitividad. En cualquier caso, dijo Sanz, somos una industria de personas para personas y puso un ejemplo muy claro.

Mapfre que es la principal aseguradora del incendio en un edificio de Valencia en el que murieron 10 personas es muy consciente de que por mucho que ayude la IA al final cuando el cliente llama debe haber una persona y no un robot al otro lado de la línea para atender las demandas concretas de cada uno.

El sector del automóvil lleva tiendo siendo deficitario por las dos guerras en curso y por la inflación lo que hace prever que va a continuar así por un tiempo por lo que se requiere provisionar esta división.

Con todo se aclaró que nunca se hacen subidas generalizadas sino que se estudia caso a caso.

También recordó que el fenómeno de Filomena supuso 400 millones de euros de pérdidas para las aseguradoras pues no había ningún consorcio que se hiciera cargo de este particular por lo que no están siendo ejercicios especialmente buenos para el sector que afronta desafíos importantes en el corto plazo.